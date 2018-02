Trento-Masseik/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League maschile)

Diretta Trento Maaseik: info streaming video e tv. La squadra di Lorenzetti torna in campo al Pala Trento per l'ultimo turno del girone E di Champions League.

28 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook)

Trento Maaeik, diretta dagli arbitri Milan Rajkovic e Stanislava Simic, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 28 febbraio al Pala Trento: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30. Nuovo appuntamento sul continente per la compagine di Angelo Lorenzetti che torna quindi come protagonista nella sesta e ultima giornata del girone E della Champions League. Nello scontro diretto al centro della graduatoria, di fatto la Diatec ha poco da temere in termini di qualificazione alla prossima fase del tabellone della massima competizione Cev. Di fatto però Lorenzetti e i suoi vogliono mentre in campo una ottima prestazione per scacciare via il KO subito nel turno precedente contro i polacchi dello Zaksa, e confermare le belle cose viste negli ultimi mesi al Pala Trento.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, CEM SEGUIRE IL MATCH

Contrariamente al solito, la partita di Champions League tra Trento e Maaseik non sarà visibile in diretta tv, e quindi non sono note indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video della partita. Calendario alla mano infatti, vediamo che la piattaforma di Sky, che detiene i diritti esclusivi della competizione, ha preferito dare la precedenza alla partita di Champions tra Civitanova e Perugia, in programma alla stessa ora. La partita della Diatec quindi sarà trasmessa ma solo in differita: appuntamento quindi alle ore 22.45 al canale 205 Sky Sport Plus HD, con streaming video assicurato tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Giunti alla sesta e ultima giornata del girone E della Champions League, si sperava che la situazione in classifica per Trento fosse migliore di quella presente. Alla vigilia della partita contro il Maaseik infatti la squadra di Lorenzetti è appena seconda ma con 11 punti, gli stessi dal Zaksa, capolista. Non risulta però immacolato il ruolino di marcia della Diatec: sono infatti ben due solo sconfitte rimediate, entrambe contro i polacchi capolisti e entrambe subite solo al tie break. A terzo gradino ella classifica ecco poi il Maaseik oggi ospite al Pala Trento: sono solo 7 punti dei belgi, sconfitte in due occasioni nella fase a giorni e son ben 10 set lasciati agli avversari. Chi quindi passerà il turno? Sulla carta Trento non dovrebbe avere particolari problemi ma di certo una vittoria questa sera spazzerebbe via ogni dubbio in caso di selezione delle miglior seconde squadre della fase. Da non sottovalutare poi la possibilità, anche se lontana, della prima posizione: la squadre di Lorenzetti però dovrebbe vincere e nel contempo sperare in un knock out allo Zaksa contro il fanalino di coda dell’Arkasspor, che però non ha ancora vinto un incontro in questa edizione della Champion League.

