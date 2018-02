Video/ Cremonese Frosinone (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata)

Video Cremonese Frosinone (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita di Serie B. Ciano e Ciofani salvano i canarini nella ripresa del match.

28 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Cremonese Frosinone, Serie B 28^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Giovanni Zini il Frosinone rimonta la Cremonese pareggiando per 2 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa, un po' a sorpresa per quanto visto fino a quel momento, sbloccano la situazione al 20' grazie al calcio di rigore segnato da Scappini e concesso per fallo di Ariaudo su Castrovilli. Il raddoppio grigiorosso arriva sempre con un tiro dal dischetto, questa volta di Piccolo al 32', per un intervento irregolare da parte di Chibsah su Arini. Nel secondo tempo i gialloblu si rialzano ed accorciano al 66' con D.Ciofani, su suggerimento di Chibsah. La partita viene chiusa definitivamente da Ciano al 74', bravo ad insaccare la sfera su rigore dopo lo sconsiderato fallo di mano di Claiton. Il punto conquistato da ciascuna compagine permette alla Cremonese di portarsi a quota 39 ed al Frosinone di salire a 50 punti in classifica.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%, si evidenzia come la partita sia stata molto combattuta ma pure come il Frosinone abbia meritato di riacciuffarla: 468 a 278 i passaggi per i ciociari, migliori pure degli avversari in fase offensiva per quanto riguarda cross fatti, 26 a 14 con 16 del solo Beghetto, e conclusioni, 15 a 10. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Cremonese è stata la squadra più fallosa visto il 14 a 16 nei falli e l'arbitro Piccinini della sezione di Forlì ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Almici, Pesce e Castrovilli da un lato, Kone, Chibsah e Krajnc dall'altro.1

