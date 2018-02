Video/ Empoli Avellino (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata)

Video Empoli Avellino (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B. D'Angelo salva gli irpini al 95' prima di venire espulso per doppio giallo.

28 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Empoli Avellino, Serie B 28^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Carlo Castellani l'Avellino raggiunge l'Empoli nel recupero pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo l'occasione avuta da Caputo al 13' è solo il preludio alla rete del vantaggio di Zajc, arrivata nel finale di frazione al 39' su assist di Di Lorenzo. Gli ospiti biancoverdi risorgono però nell'ultima parte della gara e, a recupero inoltrato, ovvero al 95', il capitano D'Angelo realizza il pareggio ma rimedia pure un cartellino rosso per doppia ammonizione, non avendo saputo contenere a dovere la sua esultanza in trasferta. Il punto conquistato da ciascuna compagini consente all'Empoli di portarsi a quota 51 in classifica e l'Avellino raggiunge i 34 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Empoli avrebbe forse meritato maggiormente il successo, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 61% e supportato da un numero superiore di passaggi, 759 contro 354. I toscani si dimostrano migliori pure in fase offensiva con il 24 a 10 nei cross fatti, 10 del solo Pasqual, e grazie al 18 a 5 nel computo delle conclusioni. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Empoli è stata la squadra più fallosa visto il 16 a 11 nei falli commessi e l'arbitro Illuzzi della sezione di Molfetta ha estratto il cartellino giallo in 3 occasioni ammonendo D'Angelo per due volte, con conseguente rosso ed espulsione, e Di Risio tra gli ospiti.

