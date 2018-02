Video/ Palermo-Ascoli (4-1): highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata)

Video Palermo Ascoli (risultato finale 4-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B che ha visto i rosanero tornare alla vittoria tra le mura amiche del Barbera.

28 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Palermo Ascoli, Serie B 28^ giornata (Foto LaPresse)

Il Palermo approfitta dei rallentamenti di Empoli e Frosinone per avvicinarsi alle squadre che in classifica precedono i rosanero. Al Barbera i padroni di casa vincono in rimonta battendo l'Ascoli per 4 a 1, dopo tre sconfitte consecutive e un pareggio sbiadito in casa della Pro Vercelli, gli uomini di Bruno Tedino tornano a correre inguaiando la formazione di Serse Cosmi che rimane al penultimo posto in classifica dietro a Cesena e Pro Vercelli che non sono scese in campo nello scontro diretto in programma al Manuzzi a causa dell'ondata di gelo e neve che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano il gol su punizione con Jajalo, successivamente Lanni fa il suo dovere in mezzo ai pali negando l'1 a 0 a Nestorovski e Coronado, prima dell'intervallo Tommaso Bianchi in contropiede firma la rete che gela il Barbera. Sembra il preludio a un'altra giornata storta per il Palermo che invece rientra in campo con il sangue negli occhi e nei primi dieci minuti della partita capovolge letteralmente la situazione con Rispoli, Coronado e ancora Rispoli che infliggono un tris micidiale agli avversari che accusano pesantemente il colpo e non riescono più a tornare in partita. Nel finale c'è gloria anche per Nestrovoski che su punizione trova il 12^ gol in campionato e cala il poker, torna il sorriso sui volti dei tifosi e dei giocatori del Palermo che si rilanciano nella corsa verso la Serie A.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico dell'Ascoli, Serse Cosmi, prende atto del cinismo degli avversari: "Mi brucia tornare in albergo pensando di aver perso 1-4, purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo il pessimo inizio di ripresa dove abbiamo incassato ben tre gol. Un risultato che ci condanna ma che non rispecchia la nostra prestazione, mi prendo la responsabilità di questa sconfitta: se ai tempi del Trapani mi fossi fatto gli affari miei non portando Coronado in Italia probabilmente oggi non starei commentando una partita che lui ha praticamente vinto da solo. Nelle ultime gare abbiamo incontrato Empoli, Frosinone e Palermo, di recente il calendario non ci ha dato una mano, ora penseremo a fare più punti possibili negli scontri diretti".

Le parole di Bruno Tedino, allenatore del Palermo, ai microfoni di Sky Sport: "Siamo riusciti a risollevarci dopo tre sconfitte consecutive, un segnale positivo per il prosieguo della stagione. Non era facile raddrizzare una partita che si era complicata, i miei giocatori hanno dimostrato di essere sul pezzo e di avere qualità da vendere. Non credo che il risultato sia mai stato in discussione, l'Ascoli ti mette in difficoltà con il suo palleggio, obiettivamente tenendo conto delle occasioni avute dalle due squadre penso che abbiamo conquistato con merito i tre punti. Non sarà semplice colmare le lacune ma come tutte le squadre abbiamo i nostri margini di miglioramento".

L'estremo difensore del Palermo, Alberto Pomini, non sta facendo rimpiangere Josip Posavec: "La prestazione c'è stata così come nelle gare che avevamo perso, forse è ancora presto dire che siamo guariti, non è il momento di farci trascinae dall'entusiasmo, vincere ti aiuta ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Nessuna rivalità con Posavec, ci sono troppi anni di differenza tra noi due, al massimo posso fargli da fratello maggiore. Già nel girone d'andata avevo giocato quando lui era impegnato in nazionale, questa è la mia prima stagione lontano da Sassuolo dopo tanti anni, cerco sempre di dare il meglio, di impegnarmi al massimo e mettermi a disposizione, facendomi trovare pronto quando serve".

© Riproduzione Riservata.