Atalanta Sampdoria Primavera, streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live. In quel di Bergamo, dalle ore 15:00, spazio alla sfida fra nerazzurri e blucerchiati

L’Atalanta Primavera ospiterà dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio i pari età della Sampdoria, gara rientrante nel programma della 18esima giornata del campionato. I nerazzurri si sono riavvicinati alla vetta dopo la sconfitta dell’Inter dello scorso weekend, ed attualmente sono secondi, ad un punto di distanza dalla compagine meneghina. Obiettivo, cercare di fare punti in casa per provare a tornare in testa, e contro la Sampdoria l’impresa non sembra così impossibile: la squadra blucerchiata è infatti il fanalino di coda della graduatoria, ultimissima a quota 13 punti, 22 in meno rispetto ai bergamaschi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La gara delle ore 15:00 di oggi fra Atalanta Primavera e Sampdoria, sarà visibile in diretta tv, in chiaro, per tutti i telespettatori. L’evento è stato acquistato da Rai Sport, che così come altre gare del campionato, trasmetterà il match bergamasco a partire dal fischio di inizio. Per gustarvi lo spettacolo di questa interessante sfida del calcio giovanile, non dovrete fare altro che sintonizzare il vostro televisore sul canale numero 57, Rai Sport HD. Attenzione anche alla possibilità della diretta tv streaming, per vedervi quindi la partita comodamente attraverso il vostro personal computer, smartphone o tablet. Collegatevi all’indirizzo rai.tv, e cercate quidndi la sezione dedicata allo streaming di Rai Sport: buona visione.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA PRIMAVERA

Eccoci giunti alle probabili formazioni di questa interessante partita del campionato Primavera, e cominciamo dall’undici che dovrebbe disporre in campo l’allenatore dell’Atalanta, Massimo Brambilla. Nessun assente rilevante fra le fila orobiche, che dovrebbero scendere sul rettangolo di gioco con un 4-3-3. In porta andrà l’ottimo Carnesecchi, numero uno della formazione nerazzurra, con Carminati nel ruolo di terzino di destra e Migliorelli schierato invece sulla fascia mancina. In mezzo, i due centrali difensivi che saranno Bastoni e Del Prato. A centrocampo, capitan Bolis sarà schierato sulla mattonella del regista, con il supporto dei due intermedi che saranno Colpani e Rinaldi. Infine il tridente offensivo, dove Nivokazi sarà la punta centrale di riferimento, mentre Peli e Mallamo saranno i due giocatori larghi sugli esterni che avranno il compito di avvolgere la difesa avversaria con la propria manovra d’attacco.

Vediamo anche le formazioni della squadra ligure, allenata dall’ex calciatore Simone Pavan. Nessun assente fra le fila della Sampdoria, che dovrebbe disporsi in campo con un 4-3-1-2 dove Baldé e Cappelletti saranno i due attaccanti, supportati alle spalle da Scotti, che agirà sulla linea dei trequartisti. A centrocampo, invece, Stijepovic in mezzo, con Ejjaki e Tessiore schierati da interni, mentre la difesa sarà occupata da Ferrazzo e Romei terzini, e Mikulic e Pastor in mezzo, a schermo dell’estremo difensore Krapikas.

