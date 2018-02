Bassano Sudtirol/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano-Sudtirol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro in zona play-off tra vicentini e altoatesini.

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Bassano-Sudtirol, LaPresse

Bassano-Sudtirol, che sarà diretta dall'arbitro Marco Acanfora e si gioca sabato 3 febbraio 2018 all ore 16.30, sarà una sfida relativa alla ventiquattresima giornata di campionato del girone B di Serie C. Sarà uno scontro in zona play off tra vicentini ed altoatesini, sfida tra due squadre estremamente in forma. Il Bassano con l’ultimo pareggio in casa del Pordenone ha proseguito nella sua serie positiva, pur interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Ancora meglio sta facendo il Sudtirol che non ha mai perso nelle ultime cinque partite ed ha vinto le due dopo la ripresa del campionato, battendo la Fermana in trasferta e la Triestina in casa. Due punti di vantaggio per il Sudtirol sui bassanesi, ma la partita potrebbe lanciare entrambe le squadre ancor più in alto in classifica, considerando che il terzetto delle seconde nel girone B di Serie C è distante solamente due punti da Sudtirol e quattro dal Bassano.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati o per coloro che acquisteranno il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO SUDTIROL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mercante di Bassano. I vicentini padroni di casa giocheranno con Grandi a difesa della porta, Andreoni sull’out difensivo di destra e Karkalis sull’out difensivo di sinistra, mentre Bizzotto e Pasini saranno i due difensori centrali. A centrocampo, spazio al terzetto titolare composto da Salvi, lo svizzero Botta e Proia, mentre i due trequartisti avanzati saranno Minesso e Venitucci, alle spalle dell’unica punta di ruolo, il senegalese Diop. Risponderà il Sudtirol con Offredi in porta, mentre i tre difensori centrali saranno il francese Vinetot, Frascatore e Sgarbi. A centrocampo Fink, Berardocco e Broh saranno i centrali, Tait si muoverà sulla fascia destra e Zanchi sulla fascia sinistra, mentre in attacco faranno coppia il ghanese Gyasi e Costantino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 4-3-2-1 ad “albero di Natale” dei bassanesi ed il 3-5-2 del Sudtirol. All’andata i vicentini hanno espugnato il campo di Bolzano vincendo due a uno e andando a segno con Laurenti e Diop. Gli ultimi precedenti in casa del Bassano, datati 29 gennaio 2017 e 13 settembre 2016, sono terminati entrambi in parità con il punteggio di due a uno.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Bassano e Sudtirol: il segno 1 è proposto a 2,45 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,00, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 2,80 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

© Riproduzione Riservata.