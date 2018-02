Brescia Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Parma info streaming video e tv: sfida interessante al Rigamonti, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Parma (LaPresse)

Brescia Parma sarà diretta dall’arbitro Aureliano; alle ore 15:00 di oggi, sabato 3 febbraio, la partita allo stadio Mario Rigamonti sarà una delle otto sfide del sabato pomeriggio della ventiquattresima giornata di Serie B 2017-2018, terza del girone di ritorno e dopo la pausa invernale. In classifica i padroni di casa del Brescia hanno appena 23 punti, dunque le Rondinelle occupano una posizione decisamente scomoda che, se il campionato finisse oggi, condannerebbe il Brescia a disputare i playout per raggiungere la salvezza. Di certo questa non si sta rivelando una stagione facile per i lombardi, con un doppio cambio in panchina che ha visto Pasquale Marino sostituire Roberto Boscaglia ma poi il ritorno in panchina del tecnico ex Trapani e Novara. I cambi non hanno portato benefici: servirà altro per dare la scossa alla stagione del Brescia.

Il Parma invece, pur fra qualche alto e basso, è stabilmente in zona playoff con 36 punti: ricordando che la squadra emiliana allenata da Roberto D’Aversa è una neopromossa, il bilancio della stagione del Parma è fino a questo momento certamente più che positivo. L’obiettivo naturalmente è quello di arrivare ai playoff a fine stagione e magari anche di provare a inserirsi nella lotta per le due promozioni dirette: il Parma ci proverà, anche se dovrà vedersela con formazioni sulla carta più attrezzate. Riuscire a vincere oggi sul campo di un Brescia bisognoso di punti sarebbe certamente un messaggio molto importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Parma verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Rigamonti anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PARMA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Parma, detto che nei giorni scorsi ci sono state le ultime novità di calciomercato, possiamo comunque ipotizzare per i padroni di casa del Brescia allenato da mister Boscaglia il modulo 3-5-2 con Minelli in porta; davanti a lui retroguardia a tre formata da Somma, Gastaldello e Coppolaro; nel folto centrocampo a cinque ipotizziamo da destra a sinistra Cancellotti, Bisoli, Tonali, Martinelli e Curcio; infine il tandem d’attacco con Caracciolo e Torregrossa. Quanto invece alla probabile formazione del Parma di mister D’Aversa, ecco che dovremmo vedere un 4-3-3 con Frattali fra i pali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo formeranno da destra a sinistra la difesa emiliana; nel terzetto di centrocampo agiranno Scavone, Scozzarella e Munari, mentre nel tridente d’attacco del Parma ecco Di Gaudio, Calaiò e Siligardi.

QUOTE E PRONOSTICO

In base alla classifica il pronostico in questa partita fra Brescia e Parma si annuncia secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai favorevole al Parma, ma con differenze non clamorose anche perché si giocherà in casa delle Rondinelle: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga del Brescia pagherebbe 2,90 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di poco per il pareggio e scende per la vittoria esterna del Parma, considerata l’opzione più probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 2,55.

