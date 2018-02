Calciomercato Inter/ News, Spalletti su Pastore: "Non ci ho mai creduto!" (Ultime notizie)

Le ultime notizie di calciomercato nerazzurro: Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore.

Luciano Spalletti (lapresse)

In una intervista rilasciata ai microfoni di Tutto Mercato Web, l'agente FIFA Andrea D'Amico ha parlato del mancato approdo in nerazzurro di Javier Pastore. L'ex Palermo era diventato oggetto dei desideri di mister Luciano Spalletti e del suo entourage, la trattativa però si è bruscamente fermata sul più bello: "La proprietà cinese s'è fatta quattro conti e ha fatto considerazioni diverse. Probabilmente hanno deciso di non investire". Il mercato ha deluso i tifosi dell'Inter, che si aspettavano un colpo prima del gong conclusivo. Stesso discorso per altre piazze, rimaste a bocca asciutta: "È stato un mercato un po' più sottotono rispetto alle precedenti sessioni di riparazione. Sicuramente la finestra passata agli archivi non si può paragonare a quella dell'estate 2017". Numeri alla mano, effettivamente, quello di riparazione è stato un calciomercato senza botti e grandi acquisti.

Spalletti su Pastore: "Obiettivo impossibile"

Anche Luciano Spalletti ha commentato il mancato arrivo di Javier Pastore in nerazzurro, evidenziando le difficoltà dell'operazione: "Mi sembrava abbastanza impossibile perché ci sono dimensioni di stipendi differenti tra il nostro club e quello del PSG. Io non ne ho mai parlato - ha chiarito l'allenatore dei nerazzurro - se vuoi portare un giocatore come lui che guadagna più di tutti i nostri, devi prima guardare ai numeri. Rafinha comunque ha grossomodo quelle caratteristiche". I tifosi dell'Inter sono molto delusi dal mercato e hanno sfogato la loro rabbia sui social network, ricoprendo di insulti il figlio del patron Steven Zhang. Niente 'Flaco' per l'Inter, Spalletti non si sorprende e il ds Ausilio spiega: "Non c'erano le condizioni, non ci sono mai state e non c'è mai stata una trattativa". I tifosi interisti sperano che la trattativa per l'attaccante del PSG possa riaprirsi in estate, d'altra parte lo stesso giocatore aveva mandato segnali di apertura al club nerazzurro, che alla fine non è riuscito a chiudere l'operazione.

