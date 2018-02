Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile sempre al comando (23^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi, ma è Quagliarella che ha segnato di più nelle ultime settimane

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Ciro Immobile

Nella classifica marcatori di Serie A nelle ultime settimane non si sono registrate particolari novità, perché per un motivo o per l’altro gli attaccanti di spicco del nostro campionato non stanno segnando molto nelle ultime giornate. Così resta capocannoniere Ciro Immobile a quota 20 gol, nonostante l’infortunio che ha condizionato il bomber della Lazio dopo il clamoroso poker inflitto alla Spal nel girono dell’Epifania. Alle spalle di Immobile troviamo sempre Mauro Icardi, che con 18 gol ha segnato praticamente la metà delle 37 reti messe a segno finora dall’Inter ma che paga il rallentamento generale della squadra di Luciano Spalletti: dopo Natale, Icardi ha segnato appena un gol, al Franchi contro la Fiorentina. Considerando che Paulo Dybala è infortunato e ha bloccato così un momento che sembrava essere di ripresa dopo la doppietta segnata al Verona gol 30 dicembre per salire a quota 14 gol, ecco che i bomber più attesi della nostra Serie A sono tutti “in pausa di riflessione”, per così dire.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI SALE

Così meritano di essere citati soprattuto Fabio Quagliarella e Dries Mertens. Quagliarella, nonostante abbia dovuto saltare la partita di settimana scorsa vinta dai blucerchiati all’Olimpico di Roma, ha già al proprio attivo ben 16 gol in questo campionato: mai in precedenza l’attaccante napoletano aveva segnato così tanto, si può a pieno titolo parlare di una seconda giovinezza di cui si giova la Sampdoria. Mertens invece contro l’Atalanta a Bergamo ha interrotto un digiuno che in campionato durava dalla fine di ottobre e poi ha affondato il Bologna con una doppietta: il ritorno a grandi livelli del belga può essere una notizia fondamentale per il Napoli in quella che potrebbe diventare una lunghissima volata scudetto con la Juventus, dove invece nell’ultima settimana è tornato al gol, prima contro il Chievo e poi anche in Coppa Italia contro l’Atalanta, il grande ex Gonzalo Higuain, il cui contributo in termini di gol segnati è naturalmente ancora più importante in assenza di Dybala.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (prime posizioni)

20 reti: Ciro Immobile (Lazio)

18 reti: Mauro Icardi (Inter)

16 reti: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

14 reti: Paulo Dybala (Juventus)

13 reti: Dries Mertens (Napoli)

10 reti: Edin Dzeko (Roma), Gonzalo Higuain (Juventus)

9 reti: Iago Falque (Torino)

7 reti: Kevin Lasagna (Udinese), Josip Iicic e Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Inglese (Chievo), Ivan Perisic (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto (Lazio), Duvan Zapata (Sampdoria)

