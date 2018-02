Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens

Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i consigli in vista del prossimo turno di campionato

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Dopo le due semifinali di Coppa Italia, è tempo nuovamente di Serie A. A partire da questa sera inizierà la 23esima giornata stagionale, e ovviamente non potevamo esimerci dal regalarvi i nostri preziosi consigli in vista di un nuovo turno del fantacalcio. Come sempre, andremo ad individuare quali sono i giocatori da schierare, tenendo conto delle loro disponibilità, delle medie voto e ovviamente della partite che sono in programma.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 23ESIMA GIORNATA SERIE A

Si comincia, come detto sopra, con la partita di questa sera delle ore 18:00, l’anticipo dello stadio Marassi di Genova fra la Sampdoria e il Torino. Partiamo dai blucerchiati e ovviamente il primo nome è quello di Fabio Quagliarella, letteralmente scatenato in questo 2018. Assieme allo stabiese aggiungiamo il sempre ottimo Gaston Ramirez, nonché l’altro gioiello del centrocampo ligure, Torreira. Fra le fila de Torino invece, diamo una chance a Niang, in rete lo scorso weekend, e sta attraversando un ottimo momento di forma anche Iago Falque. Sempre bene puntare inoltre sul centrocampista Baselli. L’Inter tornerà in campo questa sera, e dalle ore 20:45 ospiterà a San Siro il Crotone di Zenga. Ci aspettiamo una risposta importante da capitan Icardi, nelle ultime uscite un po’ appannato, forse distratto dalle voci di mercato. E’ sempre una sicurezza il centrale di difesa Skriniar, così come l’estremo difensore della nazionale slovena, Handanovic. Fra le fila calabresi, invece, occhio alla prima punta Trotta, nonché al centrocampista di talento Mandragora, tra l’altro, di proprietà Juventus.

La Roma giocherà domani allo stadio Bentegodi, per sfidare dalle ore 12:30 l’Hellas di Verona. Per i giallorossi scegliamo Edin Dzeko, nonché il centrocampista Pellegrini, e il terzino di destra Florenzi. Sempre bene, inoltre, puntare sul portiere Alisson, una vera e propria certezza. Fra le fila scaligere, invece, bene l’attaccante Verde, tra l’altro giocatore cresciuto proprio fra le fila giallorosse, e il centrocampista tuttofare Romulo, sempre fra i migliori dei suoi. Proseguiamo quindi con il giro delle sfide di domani pomeriggio ore 15:00, ed iniziamo dalla partita di Bergamo fra l’Atalanta di Gasperini e gli ospiti del Chievo. Nerazzurri che non vincono in casa da tre turni, e che cercano quindi il riscatto: Cristante è sempre fra i più incisivi dei suoi, così come il trequartista Ilicic. Bene infine, Caldara, a riposo nella partita di Coppa Italia contro la Juventus, assenza che si è sentita parecchio. Fra le fila gialloblu, invece, spazio al bomber Pucciarelli, al solito Birsa e al centrocampista Hetemaj.

Il Bologna torna al Dall’Ara, dove ospiterà dalle 15:00 la Fiorentina. In casa emiliana bisogna registrare la probabile assenza di Verdi, infortunatosi nella recente sfida contro il Napoli. Bene la coppia Palacio-Di Francesco per l’attacco, e attenzione anche all’ottimo centrocampista Dzemaili, sbarcato in Emilia durante il recente calciomercato di riparazione. In casa Viola, invece, Simeone e Chiesa sono due certezze, così come Veretout e Badelj, centrocampisti di assoluto livello. Cagliari-Spal sarà una delle sfide più calde di questo weekend, visto che entrambe si giocano un posto per la salvezza. Nei rossoblu scegliamo Joao Pedro, che torna dopo la lunghissima squalifica, e ci aggiungiamo anche Barella, altro giocatore out lo scorso turno. Sempre bene puntare inoltre su Faragò e Pavoletti. Nella Spal, invece, ha il piede caldo Paloschi, in gol contro l’Inter, e Lazzari e Mattiello sono sempre delle certezze: schierateli.

Domani pomeriggio giocherà anche la Juventus, che dalle 15:00 ospiterà allo Stadium il Sassuolo. Nei bianconeri ci aspettiamo tanto da Gonzalo Higuain, apparso in forma brillante nella recente sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Bene anche il solito Matuidi e attenzione anche a Douglas Costa, che con la sua tecnica sopraffina potrebbe mettere in seria difficoltà la retroguardia nero-verde. In casa emiliana, invece, diamo spazio ai due attaccanti Politano e Berardi: il primo è seguito da vicino proprio dalla Juventus, e vorrebbe rendersi protagonista di un’ottima prova, mentre il secondo sembra aver ridato segnali di risveglio da quando Iachini è sbarcato al Mapei Stadium. Udinese-Milan è una delle sfide più interessanti di questo weekend, perché aperta a qualsiasi risultato. Sono tanti i calciatori bianconeri da fantacalcio, a cominciare dalla coppia d’attacco De Paul-Lasagna, passando per Jankto e arrivando a Barak. Nel Milan, invece, ci aspettiamo molto in particolare da tre calciatori: Bonaventura e Cutrone, entrambi in gol contro la Lazio domenica scorsa, e Kessie, che con la sua fisicità a centrocampo potrebbe fare la differenza.

Proseguiamo con il posticipo delle ore 20:45 di domani, la gara fra il Benevento e il Napoli, derby tutto campano. Fra le fila giallorosse, meritano senza dubbio una considerazione i due attaccanti titolari, leggasi Coda da una parte e D’Alessandro dall’altra, quest’ultimo, calciatore di scuola Atalanta. Negli azzurri c’è come al solito l’imbarazzo della scelta, a cominciare da Mertens, rinato in questo inizio di 2018, passando per capitan Hamsik e arrivando fino a Koulibaly, una vera e propria sicurezza nella linea difensiva. Chiudiamo quindi con il posticipo di lunedì, il match delle 20:45 fra Lazio e Genoa in programma all’Olimpico: tanti i biancocelesti da fantacalcio, ma ne vogliamo scegliere solo tre, a cominciare da Felipe Anderson, tornato in grande forma dopo il lunghissimo stop; non può mancare il solito Luis Alberto, così come Lucas Leiva, che sta vivendo un ottimo periodo. Out invece per squalifica Milinkovic Savic. Nel Genoa, invece, spazio al giovane Omeonga, al romanista Bertolacci, che potrebbe giocare con una motivazione in più questa gara, e all’attaccante Goran Pandev, lui che è un grandissimo ex di questa sfida.

© Riproduzione Riservata.