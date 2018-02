Coppa Davis 2018/ Giappone Italia streaming video e diretta tv: orario del doppio (tennis 2^ giornata)

Diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: streaming video e tv, orario della partita di doppio di sabato 3 febbraio. Seconda giornata degli ottavi di finale: per ora è 1-1

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Coppa Davis 2018: Giappone Italia (Foto LaPresse)

Giappone Italia giunge oggi alla sua seconda giornata: è l’ottavo di finale di Coppa Davis 2018 che si disputa su superficie veloce indoor alla Takaya Arena di Morioka. Il sabato naturalmente è il giorno dedicato al doppio, che avrà inizio alle ore 13.00 locali e di conseguenza alle ore 5.00 del mattino in Italia, dal momento che ci separano otto ore di fuso orario dal Paese del Sol Levante. Le due coppie dovrebbero essere formate rispettivamente da Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama per il Giappone, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi invece per l’Italia: questi sono i nomi indicati dai due capitani non giocatori in sede di sorteggio, ma va ricordato che fino a un’ora prima del via della partita potranno essere operati cambiamenti. Come sempre in Coppa Davis si gioca al meglio dei cinque set e conquisterà dunque la vittoria chi si aggiudicherà tre set.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS

Giappone Italia di Coppa Davis 2018 è visibile in diretta tv su SuperTennis, la web-tv digitale che trovate al numero 64 del televisore oppure al 224 del bouquet Sky (in questo caso dunque solo per gli abbonati alla televisione satellitare). Sarà possibile assistere ai match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dal sito ufficiale www.supertennis.tv. Per le informazioni utili sul torneo potete consultare la pagina www.daviscup.com; il corrispettivo account Twitter potete trovarlo all’indirizzo @DavisCup.

LA SITUAZIONE

Ieri la prima giornata ha visto un successo per parte: Giappone e Italia si presentano dunque al doppio sul punteggio di 1-1 decretato dal successo di Fabio Fognini su Taro Daniel nel primo singolare e dal successo di Yuichi Sugita su Andreas Seppi nel secondo. In entrambi i casi si è imposto il giocatore con la migliore classifica Atp, dunque in un certo senso possiamo parlare di un pareggio prevedibile, però sono state due battaglie entrambe risolte al quinto set, con la partita di Fognini che è durata addirittura quattro ore e quella di Seppi che ha comunque raggiunto le tre ore e mezza. Il doppio è certamente partita più difficile da prevedere, anche perché le coppie possono ancora cambiare: spendiamo però qualche parola per presentare Ben McLachlan, nome che attira l’attenzione come minimo perché tradisce origini non esattamente nipponiche. McLachlan, classe 1992, è neozelandese ma con madre giapponese e a partire dal giugno dell’anno scorso ha la nazionalità sportiva del Giappone. Si tratta di un giocatore molto modesto in singolare, ma numero 36 nel ranking del doppio, dunque uno specialista che potrebbe essere molto pericoloso per l’Italia e un innesto prezioso per i nipponici, che in assenza della loro stella Kei Nishikori hanno evidentemente bisogno di cercare punti in modi alternativi.

© Riproduzione Riservata.