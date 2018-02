Cremonese Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, live

Diretta Cremonese-Pro Vercelli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Giovanni Zini"

Cremonese, lo stazio "Zini" (LaPresse)

Cremonese-Pro Vercelli, partita che verrà diretta dall'arbitro Pillitteri ed è valida per la 24esima giornata del campionato di Serie B e in programma questo sabato (ore 15) presso lo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, può essere considerata a tutti gli effetti una sorta di testa-coda, dato che metterà di fronte una compagine, quella lombarda, che a sorpresa veleggia nei piani alti della classifica, proprio ai margini della ambita zona-promozione, e dall’altra parte i piemontesi ospiti che, invece, si trovano invischiati nella lotta per non retrocedere e in pratica hanno solamente una squadra alle loro spalle, vale a dire il fin qui derelitto Ascoli.

Alla vigilia di questo scontro diretto, la Cremonese di Attilio Tesser ha racimolato infatti la ragguardevole, e certo sorprendente, quota di 36 punti, a sole 7 lunghezze dal Palermo capolista e comunque a sole quattro da quell’Empoli che al momento occupa la terza piazza: il risultato dei grigiorossi è ancora più ragguardevole se si pensa che si sono lasciati per adesso alle spalle alcune corazzate come Bari e Venezia, mentre il Parma è a un tiro di schioppo al quarto posto. Discorso diametralmente opposto per la Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia, penultima con soli 21 punti, frutto di sole 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte: gli ospiti hanno solo una lunghezza sull’Ascoli fanalino di coda, ma hanno ancora a tiro la zona-salvezza, dato che una vittoria li proietterebbe direttamente al diciassettesimo posto, in acque ancora pericolose ma comunque “sicure” se la classifica fosse ferma all’ultima giornata.

IL CONTESTO

Il ruolo di marcia di Cremonese e Pro Vercelli alla vigilia della sfida in programma questo weekend è nettamente diverso e segnala nettamente le differenze esistenti al momento tra le due compagini. Per quanto riguarda i ragazzi allenati da Tesser, sono reduci dallo 0-0 esterno maturato sul comunque difficile campo dell’Avellino, mentre in precedenza i lombardi avevano ottenuto due vittorie consecutive in casa, battendo prima il Cesena e poi il quotatissimo Parma (sempre per 1-0); l’ultima loro sconfitta risale invece allo scorso 12 dicembre quando allo “Zini” fu corsaro il fortissimo Palermo attualmente capolista (1-2). I “bianchi” di Grassadonia, invece, hanno conquistato tre punti d’oro battendo proprio l’Ascoli nell’ultimo weekend (2-0), e sopravanzandolo in classifica, ma precedentemente il loro borsino parla di ben 5 KO nelle ultime sei uscite (unico punto conquistato sul campo del Venezia lo scorso 9 dicembre).

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-PRO VERCELLI

Ma quali saranno le scelte degli allenatori di Cremonese e Pro Vercelli in vista del match dello stadio “Zini”? Sul versante dei padroni di casa, Tesser riproporrà sicuramente il 4-3-1-2 a rombo, con Ujkani tra i pali, mentre la linea difensiva a 4 sarà formata da Cinaglia, Canini, Garcia e Renzetti. In mediana, il vertice basso sarà Arini, con Pesce e Cavion incursori ai suoi lati e Castrovilli in posizione di vertice alto o trequartista; in avanti, riecco la coppia formata da Brighenti e Paulinho.

La Pro Vercelli di Grassadonia invece dovrebbe optare per un 3-5-2 molto abbottonato e in cui Pigliacelli sarà l’estremo difensore, con una difesa che vedrà schierati davanti a lui Gozzi, Bergamelli e Alcibiade; a centrocampo, sulle fasce sprinteranno Mammarella e Ghiglione, con Castiglia, Vives e Germano in mezzo; infine, sarà Morra il partner d’attacco di Raicevic.

LA CHIAVE TATTICA

A livello tattico, è indubbio che una delle chiavi di volta del match tra Cremonese e Pro Vercelli sarà la sfida tra i rispettivi bomber, anche se stanno vivendo momenti di forma differenti. Tra i padroni di casa, dopo l’infortunio di Moukulu che ha privato Brighenti del suo partner, è tornato titolare Paulinho, capace di fare sfracelli in A e B con la maglia del Livorno. Sul fronte opposto, le sempre più esigue speranze di salvezza dei piemontesi sono tutte nei piedi dell’ex promessa montenegrina Raicevic, esploso a Vicenza ma incapace dopo a Bari e Vercelli di ripetere quell’exploit: sarà la volta buona sabato?

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una veloce panoramica sul mondo delle scommesse e sulle quote fornite dalle società di betting a proposito di Cremonese-Pro Vercelli. Stando ai pronostici, i favoriti sono i grigiorossi: secondo la Snai, il loro successo è dato a 1.80, mentre Sisal Matchpoint pagherebbe 5 volte la giocata nel caso in cui ci fosse un’affermazione esterna dei piemontesi; sempre Sisal Matchpoint propone il pari invece a una interessante quota di 3.45 che potrebbe portare qualcuno a rischiare su di un risultato a sorpresa. Per gli amanti delle scommesse su Under e Over, va ricordato che Snai propone a 1.80 una gara poco ricca di gol, mentre l’altra evenienza è quotata a 2.05 da William Hill.

© Riproduzione Riservata.