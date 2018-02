Diretta Formula E/ Streaming video e tv: gara, classifica, vincitore e podio Gp Cile 2018 (Santiago)

Diretta Formula E Gp del Cile 2018: info streamig video e tv. La vetture elettriche oggi fanno tappa a Santiago per la quarta prova, del tutto inedita del mondiale.

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Sam Bird, Formula E (LaPresse)

Si accenderà questo sabato 3 febbraio, il Gp del Cile 2018, quarta gara del calendario ufficiale del mondiale della Formula E. Le monoposto elettriche faranno infatti tappa per la prima volta della loro, pur breve storia, a Santiago del Cile, per affrontare un appassionante circuito cittadino del tutto inedito. Prima però di vedere nel dettaglio le particolarità di questa prova andiamo a conoscere quali saranno gli appuntamenti della giornata di oggi. Considerano il fuso orario esistente tra Italia e il Santiago, ecco che le qualifiche ufficiali del Gp del Cile 2018 avranno inizio alle ore 16.00 italiane, mentre ricordiamo che la gara è attesa sempre per la giornata di oggi ma alle ore 20.00 italiane.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TìV, COME SEGUIRE IL GP DEL CILE 2018

Anche questo appuntamento attesissimo del mondiale 2018 della Formula E sarà disponibile per tutti gli appassionati delle monoposto elettriche tramite i canali Mediaset, che ne detengono i diritti esclusivi per l'Italia. Sia le qualifiche del pomeriggio che la gara, il cui via è in programma alle ore 20.00 italiane, saranno infatti visibili in diretta tv al canale Italia 2. Diretta streaming video di entrambe le sessioni in terra cilena garantita sul portale Sportmediaset.com, che offrirà la visione degli appuntamenti di questo sabato 3 febbraio 2018 in maniera libera e gratuita.

IL TRACCIATO CILENO

Gustoso appuntamento a Santiago del Cile, dove sarà la prima volta che la Formula E e tutti i suoi protagonisti fanno il loro ingresso in Cile. Il circuito cittadino preparato quindi per questo sabato 3 febbraio risulta del tutto inedito e tutti i piloti hanno potuto farne un’idea soltanto al simulatore. Andando a vedere qualche dettaglio tecnico ecco che va ricordato che il tracciato avrà una lunghezza totale di 2462 metri, e prevede 12 curve in tutto, egualmente divise in 6 e 6. Sulla carta il Santiago E street Circuit, risulta più largo e più lungo rispetto a quello visto nel precedente Gp del Mondiale Marocco: ci aspettiamo quindi maggior sorpassi tra le monoposto elettriche. Aggiungiamo infine che il tracciato cileno non presenta molte curve veloci ma tante staccate e dove le vetture che risulteranno più bilanciate potranno davvero fare la differenza oggi, sia in qualifica che in gara. Oltre alla varie caratteristiche tecniche, va pure aggiunto che la prova in terra cilena del Mondiale 2018 della formula E si annuncia spettacolare anche dal punto di vista dello scenario in cui il tracciato è stato disegnato. Le vetture infatti saranno protagoniste uniche nelle vie più interne della città di Santiago: si attraverserà infatti il Forestal Park, situato lungo il corso del fiume Mapocho, per poi passare davanti a diversi musei prestigiosi: arrivo alla Plaza Baquedano, punto focale della città cilena.

