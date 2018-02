Discesa libera Garmisch/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta discesa femminile Garmisch streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci propone una libera in Germania (3 febbraio)

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Garmisch: Brignone-Goggia-Fanchini in Austria (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci arriva a Garmisch Partenkirchen per un weekend particolare: le donne gareggiano in discesa libera sia oggi sia domani, saranno due gare fondamentali per l’assegnazione della Coppa di specialità (dopo ci sarà solo la discesa delle finali), ma oggi a causa del maltempo è saltato il tentativo di effettuare una anomala discesa libera in due manche che a dire la verità lascia perplessi quasi tutti. Inoltre siamo ormai a ridosso delle Olimpiadi che cominceranno fra meno di una settimana: gli uomini addirittura non gareggiano in questo weekend, per il Circo Bianco al femminile ecco invece questa tappa in Germania prima di volare in Corea. Eccovi allora tutte le informazioni utili per seguire al meglio la prima discesa di Garmisch.

DISCESA GARMISCH, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della discesa femminile di Garmisch è in programma alle ore 12.30, in considerazione del fatto che in mattinata si è dovuta disputare la prova obbligatoria da regolamento, che non si è riusciti a disputare né giovedì né ieri. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com).

DISCESA GARMISCH: LE DUE MANCHE FANNO DISCUTERE

Pur se è saltata in extremis a causa del maltempo, il tema che ha catalizzato l’attenzione di tutti è la (tentata) disputa in due manche di questa discesa. Le discese sprint dovrebbero essere una delle novità della Coppa del Mondo nei prossimi anni, insieme all’incremento dei paralleli e alla cancellazione delle combinate. Questo weekend a Garmisch ci avrebbe dovuto proporre entrambe le versioni: oggi la “nuova” discesa con due manche da un minuto circa ciascuna e nella seconda l’inversione delle 30, domani una discesa “normale” (come invece alla fine sarà anche quella di oggi). In passato sono già capitate delle discese in due manche, ma solo in condizioni di emergenza: questa di fatto è la prima volta di un format che potrebbe essere il futuro ma che non convince. Valgano ad esempio le dichiarazioni di Sofia Goggia: “La discesa è bella perché è intera, questa soluzione la snatura”. In effetti non sembra molto chiaro per quale motivo al pubblico dovrebbe interessare di più una discesa in due manche, ma le perplessità sono soprattutto dal punto di vista strettamente tecnico.

A dire il vero è soprattutto in campo maschile che le perplessità sono più forti: infatti immaginare le discese più classiche - dalla Val Gardena a Bormio, da Wengen a Kitzbuhel fino a Garmisch - dimezzate sacrificando metà del percorso che non verrebbe più affrontato sarebbe un vero peccato e di certo incontrerebbe l’opposizione sia degli sciatori sia degli appassionati, con tanti saluti all’obiettivo di aumentare l’interesse. Insomma, si potrebbero anche aggiungere delle discese sprint, a patto però che non vadano a scapito delle discese “vere”, che devono rimanere complete. Lo ha espresso in modo chiaro ad esempio Christof Innerhofer, che ha pure sottolineato come il calendario della Coppa del Mondo sia sempre più duro per i velocisti, che hanno meno gare a disposizione rispetto agli specialisti delle prove tecniche. Sospendiamo il giudizio in attesa di prove in pista, la Fis aveva voluto questo weekend con le due discese diverse anche per fare un raffronto, che purtroppo salterà. Una cosa è certa: in questo modo la Coppa rimane al centro dell’attenzione anche se le Olimpiadi ormai incombono.

