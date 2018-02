Feralpisalò Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feralpisalò-Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Allo stadio Turina i padroni di casa ospitano i berici dal KO contro il Padova.

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta FeralpiSalò-Vicenza, LaPresse

Feralpisalò-Vicenza, diretta dall'arbitro Nicolò Marini e in programma sabato 3 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla ventiquattresima giornata di campionato del girone B di Serie C. L’orgoglio non è bastato al Vicenza nell’ultimo impegno interno contro la capolista Padova, derby veneto molto sentito che ha visto i berici, pur sostenuti da un gran pubblico, sconfitti di misura dalla prima della classe del girone B di Serie C. Vicenza ancora con due punti di vantaggio sulla zona play out, ma la situazione può rivelarsi preoccupante senza un cambio di marcia. La Feralpisalò con l’ultimo pareggio sul campo del Fano ha comunque agganciato il Renate, seppur in coabitazione anche con la Sambenedettese, al secondo posto nel girone B di Serie C. Squadre separate da nove punti in classifica, ma il Vicenza è in crescita e proverà a rilanciarsi dopo le tante vicissitudini societarie.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati o per coloro che acquisteranno il match come evento singolo sul sito elevensports.it

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO' VICENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio “Turina”. Padroni di casa della Feralpisalò schierati con Caglioni tra i pali e una difesa a tre con Martin, Ranellucci e Legati schierati dal primo minuto. I centrali di centrocampo saranno Dettori e Capodaglio, mentre Vitofrancesco giocherà sulla fascia destra e Rocca sulla fascia sinistra. Voltan sarà il trequartista alle spalle di Guerra e Marchi, in coppia sul fronte offensivo. Risponderà il Vicenza con Valentini tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Malomo, Crescenzi, Milesi e Giraudo. A centrocampo spazio al macedone Alimi, Romizi e Tassi, mentre nel tridente offensivo giocheranno dal primo minuto Giacomelli, Ferrari e De Giorgio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-4-1-2 per la Feralpisalò, schieramento tattico al quale sarà opposto il 4-3-3 dei berici. Nel match d’andata il Vicenza ha pareggiato uno a uno contro la Feralpisalò, incontrata in campionato per l’ultima volta in trasferta il 13 ottobre 2013, con un pareggio sempre con il punteggio di uno a uno. I biancorossi cercheranno dunque quella che sarebbe la loro prima vittoria in terra lombarda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico circa il risultato finale di questa partita fra Feralpisalò e Vicenza: va detto che le principali agenzie di scommesse sportive non quotano il match, a causa del fallimento societario del Vicenza. Il favore del pronostico va dunque tutto alla Feralpisalò, la cui vittoria non è stata neanche quotata.

© Riproduzione Riservata.