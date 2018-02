Fermana Santarcangelo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria importante.

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Fermana-Santarcangelo, LaPresse

Fermana-Santarcangelo, sabato 3 febbraio 2018 alle ore 20.30 e diretta dall'arbitro Federico Fontani, sarà il posticipo serale del programma della ventiquattresima giornata di campionato del girone B di Serie C. Sabato scorso terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato per il Santarcangelo, che ha battuto in casa l’Albinoleffe di misura grazie ad una rete di Spoljaric. Un gol che ha riportato in quota i romagnoli a ventidue punti in classifica, staccando di ben sei lunghezze il Fano ultimo in classifica e agganciando anche il Teramo terzultimo. La Fermana dalla sua non veniva da un momento brillante, ma ha piazzato un colpo molto importante a Mestre in trasferta, tre punti firmati dalla rete di Mané che hanno garantito un balzo in classifica e l’aggancio alla Triestina, con i gialloblu ad un solo punto dal Mestre al confine della zona play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati o per coloro che acquisteranno il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SANTARCANGELO

Le probabili formazioni del match. I padroni di casa della Fermana scenderanno in campo con Valentini tra i pali, Clemente sull’out difensivo di destra e Sperotto sull’out difensivo di sinistra, con Comotto e il senegalese Mané al centro della retroguardia. L’esterno laterale di destra a centrocampo sarà Petrucci e l’esterno laterale di sinistra sarà invece Maurizi, con Urbinati e Grieco a fare coppia al centro della mediana. In attacco, il brasiliano Da Silva Matos farà coppia con Cremona. Risponderà il Santarcangelo con una difesa a tre composta da Briganti, il croato Lesjak e Sirignano davanti all’estremo difensore Bastianoni. A centrocampo, Toninelli sarà l’esterno laterale di destra e il portoghese Semedo l’esterno laterale di sinistra, mentre a centrocampo l’altro croato Spoljaric e Dalla Bona giocheranno come centrali. Il centravanti croato Strkalj sarà affiancato da Piccioni e da Capellini nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà tra il 4-4-2 della Fermana ed il 3-4-3 del Santarcangelo. L’unico precedente recente tra le due squadre è quello relativo alla sfida del 14 settembre 2017, match d’andata di questo campionato con i marchigiani che si sono imposti a valanga in casa dei romagnoli, cinque a uno con reti di Iotti, Lupoli (tripletta) e Sansovini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Fermana e Santarcangelo: il segno 1 è proposto a 1,95 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,10, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 3,75 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

