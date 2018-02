Firenze Bergamo/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 volley donne)

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Firenze Bergamo (LaPresse)

Firenze Bergamo, partita diretta dagli arbitri Frederick Moratti e Stefano Cesare, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 3 febbraio: appuntamento al Mandela Forum del capoluogo toscano per il match della diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile fra i padroni di casa de Il Bisonte Firenze e gli ospiti della Foppapedretti Bergamo. Siamo giunti dunque al settimo turno del girone di ritorno del massimo campionato italiano di pallavolo femminile: si avvicina il momento dei verdetti della stagione regolare, che terminerà fra circa un mese, dunque è doveroso dare uno sguardo alla situazione in classifica di queste due formazioni. Firenze ha 17 punti, Bergamo invece 15: sono dunque due delle squadre che rischiano il penultimo posto che al termine del campionato vorrà dire retrocessione, dunque è facile capire che i punti in palio saranno fondamentali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE FIRENZE BERGAMO (VOLLEY SERIE A1 FEMMINILE)

Ricordiamo che l’anticipo fra Firenze e Bergamo sarà come al solito visibile in diretta tv su Raisport + HD, il canale disponibile in chiaro al canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre gratuito. La Rai è sempre la casa della pallavolo italiana e per coloro i quali questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire una partita così delicata per la lotta salvezza della Serie A1 femminile ricordiamo naturalmente anche la diretta streaming video del match, che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

LA SITUAZIONE

Lo abbiamo già detto: Firenze Bergamo sarà di fatto uno scontro diretto in zona salvezza e giunti a questo punto della stagione regolare non serve molto altro per illustrare l’importanza della posta in palio. Ammesso e non concesso che Filottrano sia destinata a una delle due retrocessioni - o almeno le marchigiane sono senza dubbio la formazione più a rischio, salvo un grande rush finale nelle ultime giornate - ecco che c’è grande bagarre fra altre quattro squadre per evitare lo scomodissimo penultimo posto: sono coinvolte anche Casalmaggiore e Legnano, oltre naturalmente a Firenze e Bergamo. L’ultima giornata ha sorriso decisamente di più alla Foppapedretti, che ha ritrovato un guizzo del suo glorioso passato battendo per 3-2 una corazzata del nostro campionato come Novara, mentre Il Bisonte ha perso un altro degli scontri diretti nella zona calda, uscendo sconfitto per 3-1 dal campo della Pomì Casalmaggiore. Oggi però tutto potrebbe cambiare di nuovo: il morale probabilmente è più alto per Bergamo, ma Firenze al Mandela Forum potrà sfruttare il fattore campo per staccare una rivale già dietro di due lunghezze. Non solo salvezza però: una delle squadre di questo quartetto conquisterà l'ottavo posto che porterà ai playoff, un destino affascinante e molto diverso da quello che toccherà a chi dovrà retrocedere.

