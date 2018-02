Foggia Avellino/ Streaming video e diretta tFiorev: probabili formazioni, quote, orario, live

Diretta Fiorentina Verona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Pino Zaccheria"

Foggia, lo stadio "Pino Zaccheria" (LaPresse)

Foggia-Avellino, diretta dall'arbitro Di Martino, match valido per la 24esime giornata del campionato di Serie B e in programma nella sempre suggestiva e calda cornice dello stadio “Pino Zaccheria” (anche se questa volta si dovrà giocare a porte chiuse), è in programma questo sabato (ore 15). La sfida tra due delle realtà più importanti del calcio meridionale vedrà di fronte infatti anche due squadre in crisi e che si trovano ai margini della zona retrocessione: i satanelli pugliesi, inoltre, stanno vivendo ore drammatiche dopo l’arresto del presidente Fedele Sannella e la testa inevitabilmente correrà anche a vicende extra-calcistiche, mentre l’Avellino si trova a disputare un campionato molto al di sotto delle attese e ora incombe anche lo spettro di dover lottare per evitare la retrocessione.

Il Foggia di Giovanni Stroppa si avvicina a questo importante scontro diretto che lo vede in sedicesima posizione, a quota 25: in realtà, data la classifica molto corta, le lunghezze di vantaggio rispetto alla Ternana terzultima sono solo tre quindi un nuovo passo falso casalingo potrebbe far vacillare ulteriormente le certezze dei rossoneri. L’Avellino Walter Novellino invece si trova due posizioni più avanti in graduatoria e con 4 punti in più dei pugliesi (29) e anche in caso di sconfitta non subirebbe alcun sorpasso: il rischio per i campani è però quello di venire risucchiati ancora di più nei gorghi della bassa classifica, laddove qualcuno invece sognava in estate di agguantare un posto nei play-off per la promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Avellino verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita di Chiavari anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Andiamo a scoprire quale è il borsino di Foggia e Avellino nell’avvicinamento all’importante scontro diretto che avrà luogo questo weekend. I rossoneri sono reduci dall’ottima vittoria maturata a Chiavari sul campo dell’Entella (1-2), mentre in precedenza avevano lamentato due sconfitte consecutive, entrambe in casa (1-2 col Frosinone e poi 0-1 col Pescara). Gli irpini, dal canto loro, nel corso del precedente turno hanno impattato per 0-0 al “Partenio” con la lanciatissima Cremonese, risultato che ha fatto seguito a due successi di fila, ottenuti sempre in casa contro la Ternana (2-1) e fuori casa contro il Brescia (2-3): l’ultimo scivolone risale al 21 dicembre scorso, quando i biancoverdi furono battuti per 1-0 nella tana dello Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AVELLINO

In vista del match tra Foggia e Avellino, si può già predire qualcosa per quanto concerne le formazioni che Stroppa e il suo collega Novellino dovrebbero mandare in campo. I pugliesi dovrebbero presentarsi con un 3-5-2 molto elastico che vedrebbe in porta Guarna, protetto da un pacchetto difensivo a tre in cui giostreranno Tonucci, Camporese e Loiacono; in mediana, Agnelli, Greco e Deli agiranno nel cuore del gioco, mentre Gerbo e Kragl fungeranno da terzini di spinta. Infine, nel reparto avanzato, riecco Mazzeo al fianco di Nicastro.

I campani invece si dovrebbero schierare con un 3-5-2 abbastanza speculare a quello dei padroni di casa e nel quale Radu sarà ancora titolare tra i pali: la linea a tre difensiva vedrà, da destra a sinistra, Marchizza, Migliorini e Ngawa, mentre in mediana Bidaoui e Gavazzi viaggeranno sui binali laterali e il pacchetto De Risio-Di Tacchio-D’Angelo unirà fosforo e muscoli nel cuore del gioco; in attacco, Laverone e Castaldo costituiranno il tandem di punte.

LA CHIAVE TATTICA

Quale sarà uno dei “temi” più interessanti a livello tattico del confronto tra Foggia e Avellino? Al di là dei singoli, dato anche che le due compagini non dispongono di talenti in grado di spostare nettamente l’equilibrio nel corso dei 90’, sotto i riflettori ci sarà la sfida a scacchi tra una vecchia volpe della categoria come Novellino e quello Stroppa che, alcuni anni fa, era considerato uno dei tecnici emergenti di maggior prospettiva e che col suo Foggia non sta comunque sfigurando in B dopo la promozione dello scorso maggio. Chi dei due avrà la meglio in una gara che vedrà di fronte due undici disposti in modo speculare in campo?

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda infine il mondo del betting e dei pronostici, alla vigilia di Foggia-Avellino i bookmakers sembrano attribuire tutti i favori ai satanelli: William Hill propone a 2.00 il segno “1”, mentre Sisal Matchpoint quota a 4.00 l’eventuale successo dei campani; invece, chi volesse puntare sul risultato di pareggio può tenere in considerazione la proposta di Better che pagherebbe 3.65 volte la posta in gioco al verificarsi del segno “X”. Sul fronte delle puntate su Under e Over, è interessante notare che con Unibet rende 2.18 volte l’eventualità che la sfida termini con meno di tre gol, laddove BetClic propone un 1.68 come quota per 90’ ricchi di gol (almeno tre).

© Riproduzione Riservata.