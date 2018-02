Francia Irlanda/ Rugby info streaming video e diretta tv: risultato live (DMax 6 Nazioni 2018 oggi 3 febbraio)

Diretta Francia Irlanda rugby info streaming video e tv, risultato live della partita per il 6 Nazioni 2018: prima giornata a Saint Denis (oggi 3 febbraio)

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Francia Irlanda rugby (Foto LaPresse)

Francia Irlanda, diretta dall'arbitro gallese Nigel Owens, è una partita valida per la prima giornata del torneo Sei Nazioni 2018 di rugby. Appuntamento alle ore 17.45 di oggi pomeriggio, sabato 3 febbraio, allo Stade de France di Saint Denis, dove andrà in scena il primo match del nuovo Sei Nazioni per i padroni di casa della Francia e la nazionale Irlandese, che nel rugby unisce Eire e Ulster. Sarà dunque il primo test per due squadre ambiziose, certamente intenzionate a interrompere la striscia dell’Inghilterra che ha vinto le ultime due edizioni. Sarà dunque subito uno scontro diretto, perché evidentemente per chi uscirà sconfitto dallo Stade de France la strada verso il successo finale sarà già tutta in salita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA IRLANDA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Francia-Irlanda sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

La Francia da questo Sei Nazioni si affida al nuovo c.t. Jacques Brunel, che in Italia conosciamo benissimo avendo allenato gli azzurri nel quadriennio 2012-2015, culminato con la Coppa del Mondo in Inghilterra. Negli ultimi anni i risultati della Francia del rugby sono stati deludenti, dunque a dicembre la Federazione ha deciso di esonerare l’ormai ex commissario tecnico Guy Noves, affidando la panchina della Nazionale appunto a Jacques Brunel, che è stato nominato il 27 dicembre e quindi oggi vivrà un emozionante debutto sulla panchina della Francia, dopo essere già stato dal 2001 al 2007 nello staff tecnico federale in appoggio all’allora tecnico Bernard Laporte. L’ultima vittoria nel Sei Nazioni risale al 2010: il digiuno comincia ad essere troppo lungo per una big come la Francia, l’obiettivo è tornare a vincerlo al più presto.

Per l’Irlanda invece negli ultimi anni non sono mancate le soddisfazioni, in particolare i due trionfi consecutivi nel 2014 e nel 2015, ma anche la storica vittoria sugli All Blacks ottenuta nel test match disputato a novembre 2016. Insomma, in casa irlandese la situazione è senza dubbio più tranquilla, come dimostra anche la continuità della guida tecnica che è fin dal 2013 il neozelandese Joe Schmidt, artefice dunque delle due vittorie nel Torneo e anche del successo contro i suoi connazionali. Una trasferta in Francia è però sempre insidiosa e ci dirà subito quali potranno essere le ambizioni dell’Irlanda in questa edizione del Sei Nazioni.

© Riproduzione Riservata.