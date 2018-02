Frosinone-Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone Pescara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Benito Stirpe"

Frosinone-Pescara, diretta dall'arbitro Ros e match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie B, nonché terza del girone di ritorno, e in programma questo pomeriggio allo stadio “Benito Stirpe” (ore 15) è uno dei match principali nonché una delle sfide di maggior blasone del programma della cadetteria. Di fronte si troveranno infatti due compagini che, almeno nei programmi estivi, dovevano lottare per la promozione ma che hanno invece vissuto traiettorie diverse: i gialloblu di casa si trovano a pieno merito al primo posto, assieme dell’imprendibile Palermo e comunque saldamente in zona-Serie A, mentre per quanto riguarda la compagine abruzzese forse il rinnovamento è stato troppo profondo e dopo un buon avvio i biancazzurri si sono un po’ sgonfiati, perdendo qualche posizione rispetto al gruppo di testa.

Il Frosinone del giovane Moreno Longo, uno degli allenatori emergenti della Serie B, infatti occupa la vetta della classifica a pari punti coi rosanero (43 punti frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e solo 2 sconfitte) e ha tutta l’intenzione non solo di rimanere a braccetto in testa coi siciliani, ma anche di continuare a scavare un solco rispetto alle inseguitrici per mettere quanto prima in cassaforte un comunque storico ritorno in Serie A dopo la prima esperienza. Per contro, il Pescara dell’ormai navigato Zdenek Zeman è undicesimo in classifica a quota 31: gli abruzzesi hanno 12 lunghezze di svantaggio dai laziali, a testimonianza del fatto che la classifica è comunque corta e un nuovo inserimento dei biancazzurri in ottica promozione non è da escludere anche se la trasferta in casa dei gialloblu appare davvero ostica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Pescara verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Stirpe anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Con quale stato di forma Frosinone e Pescara si avvicinano al match di questo sabato nella sempre caldissima cornice dello stadio “Benito Stirpe”? Per quanto riguarda i padroni di casa, sono reduci dall’importantissimo successo maturato sull’ostico campo del Cittadella (1-2) e, più in generale, hanno raccolto tre successi e due pareggi nelle ultime cinque uscite: per trovare l’ultimo KO della squadra di Longo bisogna risalire allo scorso 8 ottobre addirittura, quando il Novara inflisse un 2-1 tra le propria mura amiche. Il Pescara di mister Zeman, invece, è stato battuto per 2-0 allo stadio “Adriatico” dal Perugia, scivolando ancora in graduatoria: va anche detto che nelle precedenti 4 gare giocate, gli ospiti avevano racimolato ben 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio un po’deludente maturato sul terreno del derelitto Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PESCARA

Quali saranno le scelte di Longo e Zeman in vista di Frosinone e Pescara? In attesa di capire se sono in programma delle sorprese, ecco quali sono i probabili undici che scenderanno in campo questo pomeriggio: nel loro consueto 3-4-1-2 i gialloblu vedranno tra i pali ancora Bardi, protetto da una linea difensiva a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Terranova; a centrocampo, Matteo Ciofani e e Ciano agiranno sulle fasce, con Beghetto e Chibsah in mezzo. Il trequartista sarà Ciano alle spalle della coppia formata da Daniel Ciofani e Dionisi.

Inutile dire che, invece, il Pescara si presenterà con quel 4-3-3 che nella filosofia zemaniana ha fatto scuola: in porta ecco Fiorillo, poi una retroguardia a 4 che vedrà schierati, da destra a sinistra, Crescenzi, Campagnaro, Perrotta e Mazzotta, mentre in cabina di regia agiranno Valzania, Carraro e Brugman; in attacco, il tridente sarà formato da Mancuso, Pettinari e Capone.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista degli atteggiamenti tattici, il “copione” di Frosinone-Pescara sembra essere già scritto e, al di là delle rispettive posizioni in classifica, metterà di fronte due squadre votate al gioco offensivo. Tra i gialloblu potrebbe fare la differenza l’oramai collaudatissima coppia composta da Ciofani e Dionisi, da anni insieme e ora “ispirati” alle loro spalle da Ciano. In casa abruzzese, invece, nel dogma zemaniano del tridente verrà lasciata libertà di inventiva a Capone e Mancuso per supportare Pettinari, diventato immediatamente prolifico grazie alla cura del tecnico boemo.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una veloce panoramica sulle proposte delle principali agenzie di betting in merito alla sfida tra Frosinone e Pescara: sul fronte dei pronostici, paiono nettamente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno “1” è quotato a solo 1.75 da BetFlag, mentre l’eventuale successo dei biancazzurri renderebbe 4.75 volte la giocata con Unibet; chi invece decidesse di puntare sul pari, può prendere in considerazione la quota di Better (4.00), molto interessante in caso di vincita. Chi invece vuole scommettere su Under e Over, può fare riferimento a Unibet che quota una gara poco ricca di gol a 2.45, mentre l’Over renderebbe solo 1.58 volte la giocata con BetClic.

