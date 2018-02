Galles Scozia/ Rugby info streaming video e diretta tv: risultato live (DMax 6 Nazioni 2018 oggi 3 febbraio)

Galles Scozia, diretta dall'arbitro francese Pascal Gauzere, è la partita inaugurale del torneo Sei Nazioni 2018 di rugby, naturalmente valida per la prima giornata dell’evento più affascinante e ambito della palla ovale europea. Appuntamento alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 3 febbraio, al Millennium Stadium di Cardiff, dove andrà in scena il primo match del nuovo Sei Nazioni per i padroni di casa del Galles e i loro ospiti della Scozia. Sarà dunque il primo test per due squadre ambiziose: negli ultimi anni il Galles ha spesso ottenuto grandi soddisfazioni, ma l’anno scorso è stata la Scozia a mostrare una grande crescita. Come andranno a delinearsi le gerarchie in questa nuova edizione?

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Galles-Scozia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

Come dicevamo, il Galles negli ultimi anni ha fatto grandi cose: quattro trionfi fra il 2005 e il 2013, in particolare la doppietta messa a segno nel 2012 (vincendo tutte le partite) e appunto nel 2013. L’anno scorso però i gallesi si sono dovuti accontentare di uno scomodo quinto posto davanti solamente all’Italia: per quanto il rugby sia di gran lunga lo sport nazionale in Galles, è chiaro che la base è ristretta in una Nazione che ha pochi più di 3 milioni di abitanti. Di conseguenza in Galles sono abituati all’alternanza di cicli vittoriosi e periodi più difficili. La partita casalinga contro la Scozia è da vincere per non rischiare di scivolare subito in coda alla classifica, anche per vendicare la pesante sconfitta subita a Murrayfield l’anno scorso (29-13), arrivata d’altronde dopo una striscia di nove vittorie consecutive per il Galles.

La Scozia è dunque l’altra faccia della medaglia: ha vissuto un lungo periodo difficile seguito alla vittoria del 1999 in quella che fu l’ultima edizione del Cinque Nazioni senza l’Italia ed è infatti l’unica delle cinque Nazionali storiche a non avere mai vinto il torneo nel suo nuovo formato, a fronte di sei successi dell’Inghilterra, cinque della Francia, quattro del Galles e tre dell’Irlanda. Un lungo periodo difficile, tanto che in Italia a lungo la Scozia è stata identificata come l’avversaria che si può battere, quella che tante volte ci ha evitato il tradizionale Cucchiaio di legno riservato all’ultima in classifica. Le cose però adesso stanno cambiando: finalmente la Scozia è di nuovo in crescita, lo ha dimostrato nella Coppa del Mondo 2015 raggiungendo i quarti falliti nel 2011 (e persi per un solo punto contro l’Australia) e con la crescita nelle ultime edizioni del Sei Nazioni, dove l’anno scorso ha ottenuto tre vittorie contro Irlanda, Galles e Italia.

