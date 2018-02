Gubbio AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Padroni di casa che hanno ottenuto due punti nelle ultime quattro gare.

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Gubbio-Albinoleffe, LaPresse

Gubbio-Albinoleffe verrà diretta dall'arbitro Cristian Cudini e si gioca sabato 3 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla ventiquattresima giornata di campionato del girone B di Serie C. Partita difficile per il Gubbio che ha ottenuto solamente due punti nelle ultime quattro partite di campionato. Sabato scorso però gli umbri hanno ottenuto un pari importante sul campo della Sambenedettese terza in classifica, dimostrando maggiore solidità rispetto alle precedenti sconfitte rimediate contro Santarcangelo e Mestre. L’Albinoleffe precede di sei punti gli eugubini, ma nella corsa ai play off (nella quale i seriani sono ancora pienamente coinvolti) sono troppe finora le battute di arresto che hanno segnato i diversi alti e bassi della squadra. Come quella dell’ultima giornata di campionato sul campo del Santarcangelo, in ripresa nei bassifondi della classifica, ma dalla trasferta in Romagna l’Albinoleffe si aspettava certamente di più, considerando la vittoria contro il Renate con cui era ripartito il campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati o per coloro che acquisteranno il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO ALBINOLEFFE

Queste le probabili formazioni dell’incontro: gli umbri giocheranno con Volpe in porta, Kalombo impiegato in posizione di terzino destro e Paolelli in posizione di terzino sinistro, con Piccinni e Burzigotti che completeranno la linea difensiva a quattro come centrali di difesa. Sampietro e Giacomarro saranno i due centrali sulla mediana, con Malaccari laterale di destra e Ciccone laterale di sinistra a centrocampo. Casiraghi sarà il trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo, Marchi. Risponderà l’Albinoleffe con Coser tra i pali e una difesa a tre schierata con Mondonico, Zaffagnini e Gavazzi. Trio di centrocampo con Di Ceglie, Agnello e Sbaffo verso il centro, mentre Gelli si muoverà sulla fascia destra e Gusu sulla fascia sinistra. In attacco, tandem Montella-Colombi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 4-4-1-1 del Gubbio sarà opposto il 3-5-2 degli ospiti. Nel match d’andata è stato l’Albinoleffe ad avere la meglio in casa sul Gubbio, rimontando l’iniziale vantaggio di Paramatti con le reti di Agnello e Sbaffo. L’ultimo precedente in casa degli umbri, datato 19 febbraio 2017, è terminato a reti inviolate, da segnalare che le due squadre si sono affrontate a Gubbio anche in Serie B il 20 maggio 2012, con l’Albinoleffe vincente con il punteggio di due a uno.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Gubbio e AlbinoLeffe: il segno 1 è proposto a 2,55 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,00, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 2,70 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

