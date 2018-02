Icardi al Napoli?/ Calciomercato, De Laurentiis: con Sarri farebbe 40 gol

Icardi al Napoli? Calciomercato, De Laurentiis: con Sarri farebbe 40 gol. Il patron partenopeo ha parlato dell’attaccante e capitano dell’Inter, chiamandolo al San Paolo

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

Mauro Icardi giocherà ancora nell’Inter la prossima stagione? Una domanda a cui ora come ora è davvero complicato rispondere, anche perché, da qui al prossimo maggio, tutto potrebbe succedere. Se è vero che il numero 9 nerazzurro ha sempre dichiarato amore ai colori meneghini, è vero anche che spesso è quasi impossibile resistere a determinate offerte. Sulle tracce di Maurito vi è infatti il Real Madrid, che potrebbe ricoprire d’oro il giocatore, con un ingaggio faraonico. Bisognerà poi capire se l’Inter riuscirà a tornare dopo anni in Champions League, uno snodo probabilmente cruciale per la permanenza ad Appiano Gentile del calciatore di scuola Barcellona. Attenzione poi ad altri pericoli, come ad esempio il Napoli. La società partenopea è storicamente una delle principali ammiratrici di Icardi, e chissà che a breve non possa presentare un’offerta per provare a convincere il giocatore al trasferimento.

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS

A riguardo ne ha parlato il patron dei partenopei in persona, Aurelio De Laurentiis, che intervistato dai microfoni della Rai nelle scorse ore, ha ammesso: «Icardi io l'ho trattato, ho offerto 55-60 milioni. Incontrai un pomeriggio con la signora Icardi, molto simpatica, abbiamo negoziato un possibile contratto. Icardi è un fuoriclasse, nelle mani di Sarri potrebbe diventare un Ronaldo e farebbe 40 gol. Mai dire mai…». Un’impresa molto complicata, quella di portare Mauro al San Paolo, ma chissà che il Napoli non possa effettuare un nuovo tentativo nelle prossime settimane, convincendo magari lo stesso giocatore con un progetto da “prima donna” assoluta. E a pensarci bene, Icardi in mezzo a Mertens e Insigne non ci starebbe proprio male…

© Riproduzione Riservata.