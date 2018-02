Inter Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la 23^ giornata del campionato di Serie A

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Crotone, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Crotone verrà diretta dall'arbitro Orsato; si gioca alle ore 20:45 di sabato 3 febbraio ed è il primo posticipo nella 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Partita scontata? Forse, ma forse no: l’Inter infatti ci arriva da un periodo pessimo nel quale ha perso la testa della classifica e rischia di uscire dalla zona Champions League, mentre il Crotone pur tra alti e bassi ha acquistato fiducia nei propri mezzi e sa di potersi salvare anche senza i miracoli della passata stagione. Chiaramente i nerazzurri restano ampiamente favoriti e non potrebbe che essere così; per Luciano Spalletti allora questa è la partita giusta per provare a riprendere quella vittoria che potrebbe anche sbloccare psicologicamente i giocatori e rasserenare l’ambiente. L’andata era stata una formalità per l’Inter che si era imposta per 2-0 allo Scida, ma il Crotone approcciandosi a questa partita ricorda in particolar modo il 2-1 del girone di ritorno, la partita che senza troppi giri di parole aprì la grande corsa degli squali verso una salvezza ritenuta impossibile pochi giorni prima e invece divenuta una splendida realtà al termine del campionato.

INTER CROTONE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Crotone verrà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: i canali di riferimento sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per il satellite, Premium Sport e Premium Sport HD per il digitale terrestre. Ovviamente gli abbonati ad entrambi i servizi potranno avvalersi dei servizi che permettono di seguire la partita in diretta streaming video: le applicazioni sono Sky Go e Premium Play e, senza costi aggiuntivi, si potranno attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Sette partite senza vincere sono tante, troppe per l’Inter: aprono ricordi di cui i tifosi avrebbero fatto a meno, hanno impedito alla squadra di correre davvero per lo scudetto e soprattutto sono un dato in totale controtendenza rispetto alla prima parte della stagione. Pensate a questo: prima della sconfitta interna contro l’Udinese, che ha seguito il pareggio sul campo della Juventus, l’Inter non aveva mai fatto passare più di una partita senza vincere, e i tre punti li aveva presi in 12 partite su 16. Da allora i nerazzurri non hanno più vinto, segnando un totale di 4 gol; difficile commentare questo sensibile calo, che si può solo spiegare con una rosa corta che sta tirando il fiato oppure, e sarebbe più preoccupante, con il fatto che alcuni giocatori hanno dato più di quanto potessero e adesso sono rientrati nei ranghi.

Bisognerà valutare più in là; intanto a San Siro arriva un Crotone che ha ben poco da perdere, che conserva due lunghezze di margine sulla zona retrocessione e che, pur senza far restare a bocca aperta, è stato rivitalizzato dalla cura di Walter Zenga. Il quale ovviamente si prende buona parte dei titoli: il ritorno dell’Uomo Ragno a San Siro, come avversario, non è un inedito perchè era già avvenuto come giocatore e allenatore, ma è forse la prima volta in cui Zenga mette piede nel “suo” stadio dopo aver pubblicamente dichiarato di essere rimasto deluso per la mancata chiamata dell’Inter. Questa sera però l’allenatore del Crotone cercherà solo la vittoria: sta facendo bene e la squadra è in fiducia, per avvicinare la salvezza qualche punto contro le big potrebbe essere utile e in questa partita gli squali ci proveranno sicuramente.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

L’Inter è senza Icardi: l’argentino ha avuto un risentimento mercoledì e salterà questa partita - ma è in dubbio anche per il Bologna. Eder è il giocatore che ne prenderà il posto; la formazione nerazzurra resterebbe quella di sempre, vale a dire con Candreva e Perisic sui lati a fare da supporto. Da valutare Brozovic, che è stato sul punto di andare a Siviglia ed è rimasto in mancanza di un sostituto: il croato se la gioca con Borja Valero per il posto di trequartista, lo spagnolo può come sempre scalare in mediana al fianco di Matias Vecino dove, in alternativa, è pronto Gagliardini. In difesa non c’è più Nagatomo, venduto al Galatasaray: spazio a D’Ambrosio e Joao Cancelo sulle corsie, con Miranda e Skriniar che formeranno la coppia centrale davanti a Handanovic.

Nel Crotone invece non ce la fa Stoian: due le soluzioni, la prima con Nalini al suo posto e la seconda con Budimir, che ovviamente farebbe scalare Trotta sull’esterno. Dovrebbe invece essere confermato Federico Ricci sulla corsia destra del tridente; alle spalle di questo assetto offensivo c’è un altro ballottaggio, quello tra Benali (favorito) e Rohden come mezzala sul centrodestra, mentre Barberis comanderà le operazioni in mezzo al campo e avrà Mandragora alla sua sinistra. Difesa con Sampirisi arruolabile (in caso contrario è pronto l’ex Faraoni), in mezzo Ceccherini e Marco Capuano con Martella come sempre sulla destra. In porta Cordaz, altro ex nerazzurro.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente l’Inter è favorita per questa partita; anche arrivando da sette gare senza vittorie i nerazzurri convincono le agenzie di scommesse. In particolare la Snai ha quotato a 1,25 il segno 1 che identifica l’affermazione dell’Inter, mentre il segno 2 che dovrete giocare per la vittoria esterna del Crotone vale addirittura 12,00. E’ buona anche la quota per il pareggio: è il segno X sul quale dovrete puntare qualora pensiate che questa partita non avrà vincitori, e se la vostra previsione fosse giusta il vostro guadagno sarebbe di 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.