Juventus, Allegri/ “Bernardeschi deve stringere i denti, non cambio il modulo”

Bernardeschi, attaccante della Juventus - LaPresse

Conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri si è intrattenuto poco fa con i giornalisti in vista del match di campionato contro il Sassuolo in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. La Vecchia Signora sta attraversando un momento un po’ critico per quanto riguarda gli infortuni, visto che a Torino non ci saranno Dybala, Douglas Costa e Cuadrado, tutti e tre attaccanti. Bernardeschi, inoltre, non è al 100% per via di una botta, ma domani dovrà obbligatoriamente giocare: «Bernardeschi deve assorbire un colpo, è solo una questione di dolore, vediamo oggi e domattina come va. Bernardeschi deve stringere i denti, è l’unico che ci è rimasto in quel ruolo e deve giocare per forza. Senza Bernardeschi potrei giocare con un uomo in più dietro, può anche giocare Sturaro nei tre davanti».

LE CONDIZIONI DI DYBALA

Allegri ha parlato anche di Dybala, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe recuperare in vista della sfida contro il Tottenham in programma a breve. A riguardo il Conte Max ha ammesso: «Paulo sta recuperando bene, al Tottenham mancano 8-9 giorni, speriamo di riaverlo a disposizione, è importante che rientri nelle migliori condizioni. Non c’è solo quella partita, c’è la semifinale di Coppa Italia, poi il ritorno a Londra». Più probabile che la Joya possa scendere in campo per il ritorno degli ottavi di Champions, ma nulla sarà da escludere. Non ci sarà sicuramente, invece, Cuadrado, che sta recuperando dopo l'operazione per la pubalgia, ma che sarà in campo non prima del prossimo mese di marzo.

