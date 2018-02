Lille Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (24a giornata Ligue 1)

Diretta Lille Psg, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live (24a giornata Ligue 1). Neymar in campo questa sera dalle ore 17:00 a Lille per il campionato

Neymar, Cavani e Dani Alves, PSG - LaPresse

Dalle ore 17:00 di questa sera andrà in scena la sfida fra il Lille e il Paris Saint Germain, match valevole per la 24esima giornata del campionato francese 2017-2018, anticipo delle sfide in programma oggi. PSG sempre in vetta con undici punti di vantaggio sulla seconda (il Monaco), mentre il Lille sta vivendo un campionato non propriamente positivo, essendo al quart’ultimo posto in classifica, a quota 25 punti. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta streaming e tv del match, nonché le probabili formazioni della gara in questione

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita fra il Lille e il Paris Saint Germain, in programma dalle ore 17:00 di questa sera, sarà visibile come al solito in diretta tv, ma solo a pagamento. Mediaset Premium si è infatti assicurata i diritti in esclusiva per l’Italia della Ligue 1, e trasmetterà ovviamente la sfida di Neymar e Cavani. Per farlo, dovrete sintonizzarvi dall’orario del fischio di inizio su Premium Sport, e godervi così lo spettacolo dei parigini. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming attraverso il telefonino, il tablet o il personal computer, e per farlo dovrete collegarvi all’app Premium Play, riservata ovviamente ai soli abbonati. Per tutti gli altri, potrete seguire aggiornamenti sul match attraverso i social network principali del Lille, del PSG e della Ligue 1, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LILLE-PSG

Eccoci quindi giunti alle probabili formazioni della partita di oggi, ed iniziamo con l’individuare l’undici che manderà in campo il tecnico del Lille, Galtier. Un solo assente per la sfida contro il PSG, leggasi il terzino sinistro Kouamé, che soffre di un problema alla spalla. Biancorossi probabilmente in campo con un offensivo 4-2-3-1 dove la prima punta di riferimento sarà il numero 9 Ponce, spalleggiato da Mendes, schierato nella classica posizione di trequartista, con Pepe e Faraj ad occupare i due esterni. A centrocampo, sulla linea mediana, avremo il capitano Amadou in coppia con Bissomà, entrambi a cercare di tamponare le scorribande parigine. Infine la difesa, dove Alonso e Iè saranno i due centrali a schermo del portiere Maignan, mentre nel ruolo di terzino destro giocherà Dabila con Ballo-Touré sul versante mancino. Scopriamo quindi l’undici che dovrebbe mandare in campo anche coach Unai Emery per il suo Paris Saint Germain. Saranno tre gli assenti per la trasferta di Lille, a cominciare dal terzino destro Dani Alves, squalificato dopo l’espulsione nella scorsa giornata. Out anche il solito Thiago Motta, nonché Ben Arfa, quest’ultimo, bloccato da un problema all’inguine. Per la partita di questa sera, pronto il classico 4-3-3 con Neymar, Cavani e Mbappé tridente offensivo. A centrocampo bisognerà capire chi giocherà in regia fra Lo Celso e Verratti, con il primo in vantaggio, mentre i due intermedi saranno occupati da Draxler e Rabiot. Infine la difesa, dove Thiago Silva e Marquinhos saranno i centrali, con Meunier a destra e Kurzawa a sinistra. In porta andrà il solito Areola.

