Milan Bologna Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Milan Bologna Primavera, streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live. Alle ore 13:00 di oggi, la sfida fra i rossoneri di Lupi e i pari età emiliani

Gabbia, difensore del Milan Primavera - LaPresse

Proseguirà con Milan Bologna quest’oggi la diciottesima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Dopo l’anticipo di ieri, si comincia alle ore 13:00, con la sfida del Centro Sportivo Vismara fra i padroni di casa del Milan e gli ospiti del Bologna. La compagine rossonera allenata da Alessandro Lupi sta vivendo un buon periodo e con una vittoria potrebbe ulteriormente avvicinarsi alla vetta, dopo aver battuto l’Inter nel derby dello scorso weekend. Bologna che invece naviga in acque un po’ agitate, essendo terz’ultimo con appena 15 punti conquistati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDRE LA PARTITA

La partita fra Milan e Bologna Primavera, in programma dalle ore 13:00 di questo pomeriggio, sarà visibile in diretta tv e in forma totalmente gratuita. La redazione di Sportitalia si è infatti assicurata i diritti in esclusiva per il match meneghino, che trasmetterà quindi sul proprio canale in diretta. Per farlo, non dovrete fare altro che sintonizzarvi sul canale e godervi lo spettacolo. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire Milan-Bologna anche in diretta streaming, quindi comodamente attraverso il vostro telefonino, personal computer o tablet: collegandovi all’indirizzo sportitalia.com, troverete la sezione dedicata per la visione del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

Sorride il tecnico rossonero Alessandro Lupi, che per la partita di oggi delle ore 13:00, avrà tutti i giocatori a disposizione: non si registrano infatti assenze per infortuni vari ne per squalifica. Rossoneri che potrebbero quindi disporsi in campo con lo stesso undici che una settimana fa ha avuto la meglio sui cugini dell’Inter. Spazio ad un 4-3-3 con il numero uno Guarnone a curare la porta (fra i migliori in campo proprio contro i nerazzurri), schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Bellanova nel ruolo di terzino di destra, con Llamas a supporto sulla fascia mancina, mentre in mezzo ci saranno i due centrali, gli intoccabili Bellodi e Gabbia.

A centrocampo, vertice basso del rombo, spazio al regista El Hilali, il capitano della formazione rossonera, con Brescianini a destra e Murati a sinistra nei ruoli di intermedi. Infine il tridente d’attacco, con Tsadjout punta centrale, il portoghese Dias esterno di destra e Sinani sulla fascia sinistra.

Vediamo anche l’undici del Bologna a cui starebbe pensando mister Troise. Anche fra le fila felsinee non si registrano assenze, tranne il terzino sinistro Frabotta, espulso per somma di ammonizioni durante la partita contro la Juventus, e quindi squalificato. Rossoblu in campo con lo stessa disposizione tattica del Milan, un offensivo 4-3-3 con Okwonkwo, Avenatti e Stanzani tridente d’attacco. A centrocampo, Cozzari interno di destra con Michael a sinistra, mentre in mezzo ci sarà Mazza. Difesa con Cassandro sull’out di destra, capitan Brignani in mezzo con Busi, e sulla fascia sinistra dovrebbe giocare uno fra Pellacani e De Lucca, con quest’ultimo in leggero vantaggio. Infine la porta, che sarà curata da Ravaglia.

© Riproduzione Riservata.