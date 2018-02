Milan, Gattuso/ “Champions? Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”

Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese

03 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Gattuso, conferenza Udinese-Milan (Foto: LaPresse)

Gennaro Gattuso non si fida del Milan: i risultati stanno arrivando, la condizione sta crescendo insieme all'entusiasmo, ma non bisogna dimenticare da dove si arriva. «Ora non siamo tutti belli e biondi come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come la mia faccia e con la barba perché siamo quelli ancora. Sento parlare di corsa Champions ma al momento non siamo nemmeno in Europa League», ha dichiarato il tecnico rossonero nella conferenza stampa della vigilia della sfida con l'Udinese. Non accetta complimenti Gattuso, il quale si dice comunque consapevole delle sue idee e del percorso intrapreso. «Quando arrivano i complimenti poi è più facile essere massacrati. So quali sono le mie qualità, ma i complimenti non mi fanno piacere». Chi merita complimenti però è anche il giovane Cutrone: «Ha una caratteristica precisa: è tarantolato, ha il veleno addosso, ha una voglia incredibile e non deve perdere questo entusiasmo. È sempre pronto e scalpita sempre per entrare».

I COMPLIMENTI DI GATTUSO A COSTACURTA E ODDO

Gennaro Gattuso ha parlato anche dell'ex compagno di squadra Billy Costacurta alla vigilia della sfida con l'Udinese. L'amico è stato infatti nominato vice commissario in Figc: «Sono contento ma ha una bella gatta da pelare, spero non sbagli. È un grande uomo, un uomo di spessore e classe. Ha un compito importantissimo e lo merita. Il calcio italiano ne ha bisogno». Complimenti anche per Oddo, un altro ex compagno che però ritrova da avversario all'Udinese: «È stato un compagno con cui mi sono divertito molto anche se prendevamo le partite in modo diverso e per questo qualche cinquina gli è arrivata. Io ero già sul pezzo e sentivo molto le partite». Domani servirà una grande partita contro i friulani: «Loro sono una squadra fisica che sa palleggiare e verticalizzare. Non bisogna sbagliare nulla. Affrontiamo una squadra organizzata che sta bene mentalmente e fisicamente. Noi dobbiamo alzare l'asticella e tutti devono essere protagonisti. Abbiamo bisogno di tutti».

© Riproduzione Riservata.