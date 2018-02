Novara-Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Silvio Piola"

Novara, il saluto dei giocatori al pubblico di casa (LaPresse)

Novara-Ascoli, diretta dall'arbitro Sacchi e in programma oggi pomeriggio (ore 15) presso lo stadio “Silvio Piola”, è uno degli incontri più interessanti della 24esima giornata del torneo di Serie B: la sfida tra i piemontesi e i marchigiani infatti metterà di fronte due compagini che si trovano attualmente nelle zone basse della classifica anche se distanziate di alcuni punti. Dunque questi 90’ potrebbero essere decisivi per far allontanare i padroni di casa dalla zona-retrocessione oppure per rilanciare le ambizioni di salvezza dei bianconeri che, attualmente, sono il fanalino di coda della cadetteria.

Il Novara di Eugenio Corini al momento occupa la quindicesima posizione in classifica, dunque in una situazione di relativa tranquillità anche se le distanze esigue tra le varie squadre fa sì che una sconfitta porti a perdere diversi posti in graduatoria: anche per questo motivo i piemontesi, a quota 27 e che vantano solo 7 punti di vantaggio sull’Ascoli, devono vincere in modo da aumentare anche il distacco sulla formazione che chiude la stessa graduatoria. Per contro, l'Ascoli allenato da Serse Cosmi, subentrato all’esonerato Fulvio Fiorin, proveranno a risalire la china anche se la sferzata data dal nuovo tecnico non è sembrata sortire effetti: i marchigiani, ultimi a quota 20, sono comunque a soli 3 punti dal Brescia diciannovesimo e quindi un eventuale successo in terra piemontese riaprirebbe i giochi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Ascoli verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 7, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Andiamo a scoprire quale è stato il ruolino di marcia di Novara e Ascoli nell’ultimo mese per capire come si presentano alla vigilia di quello che sembra avere tutti i crismi di un vero e proprio spareggio-salvezza. I ragazzi di Corini hanno perso in casa della corazzata Parma (3-0) durante l’ultimo weekend, mentre in precedenza avevano battuto per 1-0 il Carpi tra le mura amiche: se si tiene conto delle ultime 7 uscite, il bilancio è di due successi, tre pareggi e due KO, dunque in perfetta media per un team che vuole salvarsi. In casa Ascoli, invece, ci si lecca ancora le ferite dalla rovinosa sconfitta maturata lo scorso turno in casa della Pro Vercelli (2-0) e che aveva fatto seguito all’altro pesante KO casalingo (1-2) col Cittadella. Nei precedenti quattro turni, ad ogni modo l’Ascoli aveva ottenuto un importante successo a Brescia per 1-0 dopo tre pareggi consecutivi.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ASCOLI

Paiono esserci poche novità in vista per quanto riguarda le probabili formazioni con cui Novara e Ascoli scenderanno in campo questo pomeriggio al “Silvio Piola”. Infatti, per quanto riguarda la squadra di Corini, si va verso il varo del consueto 3-5-2 in cui Montipò sarà tra i pali, dietro una linea a 3 che vedrà schierati Golubovic, Troest e Calderoni; a centrocampo ecco Dickmann e Sansone esterni, con Moscati, Sciaudone e Orlandi ad agire in mezzo. Infine, nel reparto avanzato, Maniero farà coppia con Macheda.

Schema quasi speculare per gli ospiti, con Cosmi che opterà per un 3-4-1-2 col trequartista: in porta giocherà Lanni, la retroguardia sarà a 3 con Padella, Addae e Giglioti, mentre la linea mediana sarà formata, da destra a sinistra, da Mogos, Buzzegoli, Bianchi e Martinho. In attacco, il tandem Ganz-Monachello sarà ispirato dalla fantasia di Lores Varela.

LA CHIAVE TATTICA

Sul fronte della tattica, uno dei “motivi” più interessanti della sfida tra Novara e Ascoli è la sfida tra due reparti offensivi che, in parte, hanno finora deluso. In casa piemontese si punta al solito su Federico Macheda, ex promessa che viaggia tra alti e bassi in cadetteria, mentre tra gli ospiti i riflettori saranno puntati inevitabilmente sul figlio d’arte Simone Ganz, arrivato nel mercato di gennaio per segnare quei gol che potrebbero garantire la salvezza e che avrà alle spalle Lores Varela come suggeritore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto concerne l’ambito delle scommesse e dei pronostici, sembra che i bookmakers puntino decisamente sui padroni di casa nel match tra Novara e Ascoli: infatti, la vittoria dei piemontesi è quotata solo 1.73 da William Hill, mentre il segno “2” garantirebbe 5.25 volte la giocata con Snai; invece, chi decidesse di puntare sul pareggio, può scegliere l’opzione di Bet365 che dà a 3.60 questo risultato. Infine, ecco alcune quote dei “bookies” per l’Under e l’Over: la prima evenienza è data a 1.73 sempre da Snai, mentre una gara ricca di gol (almeno tre) è quotata a 2.15 da William Hill.

