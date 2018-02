Okolie vs Chamberlain / Boxe info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (WBA Continental)

Diretta Okolie vs Chamberlain boxe info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Londra per il mondiale WBA Continental

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta boxe Okolie vs Chamberlain - LaPresse

Ci attende una serata di grande boxe alle ore 22.45 italiane, quando alla O2 Arena di Londra ci sarà il mondiale WBA Continental con la sfida tra massimi leggeri Lawrence Okolie e Isaac Chamberlain, entrambi britannici. Sarà dunque un derby fra sudditi di Sua Maestà per conquistare l’ambito titolo messo in palio sul ring del celebre palazzetto dello sport londinese che è stato sede dei tornei olimpici di pallacanestro e ginnastica a Londra 2012, ospita annualmente le Atp Finals di tennis e anche le partite della Nba che il massimo campionato mondiale di basket organizza in Europa. Questa sera però sarà la boxe la protagonista assoluta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

Lawrence Okolie vs Isaac Chamberlain sarà visibile questa sera in diretta tv su Fox Sports Plus (canale numero 205 della piattaforma satellitare Sky) con il racconto di Mario Giambuzzi e Alessandro Duran, naturalmente a partire dalle ore 22.45. Tutti gli abbonati Sky che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora dell’incontro potranno seguire il match anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

I DUE CONTENDENTI

Isaac Chamberlain, nato il 3 marzo 1994, è sulla carta sfavorito: ha 23 anni e un record comunque immacolato nella sua carriera da professionista di 9-0, di cui quattro successi per ko dall’avversario. Prima di passare professionista, tre anni fa, Chamberlain si è allenato per un mese in Alabama con Deontay Wilder, il campione del Wbc. Inoltre è da ricordare la sua vittoria su Wadi Camacho ai punti in 10 riprese, nonostante Chamberlain si fosse lussato la spalla fin dal terzo round. Ma è Lawrence Okolie l’uomo da battere secondo gli allibratori. I bookmakers inglesi pagano infatti 4/7 la sua quota, come ricorda Fox Sports nel suo comunicato di presentazione. Okolie ha 25 anni, essendo nato il 16 dicembre 1992: nei numeri della carriera da professionista non si notano grandi differenze con l’avversario, dal momento che Lawrence Okolie ha un bilancio di 7-0, di cui sei vittorie per ko. Viene però maggiormente considerato rispetto al connazionale: ora è giunto il momento di confermare questo giudizio sul ring.

