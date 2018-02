PAGELLE/ Inter-Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza

03 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Crotone - LaPresse

Al Meazza di Milano è in corso il secondo anticipo della 23^ giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Crotone, in questo momento i nerazzurri sono avanti 1 a 0 grazie al gol di Eder (7) che oggi prende il posto dell'infortunato Icardi: ecco i voti del primo tempo. Anche stasera la squadra di Spalletti non sembra aver compiuto progressi importanti sul piano del gioco, la manovra della Beneamata è lenta e prevedibile il che consente alla compagine di Zenga di poter giocare le proprie carte anche se gli ospiti non creano grossi pericoli dalle parti di Handanovic (6), con Martella (6) che si fa chiudere in corner da Skriniar (6,5) e Capuano (6,5) che colpisce male il pallone di testa. Il gol arriva sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Faraoni (5) perde la marcatura su Eder che può così depositare indisturbato il pallone in rete con un colpo di testa. Pur senza brillare i padroni di casa sono riusciti a sbloccare la contesa, nel corso di questo campionato è già successo più volte che gli uomini di Spalletti strappassero i tre punti in questa maniera, compiendo il minimo sforzo. Accadrà anche stasera? Tra meno di un'ora lo sapremo.

VOTO INTER 6 - Senza fare fuoco e fiamme in mezzo al campo i nerazzurri sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie alla zuccata di Eder.

MIGLIORE INTER: EDER 7 - Per adesso l'italo-brasiliano sta sfruttando nel migliore dei modi l'occasione che gli ha dato Spalletti.

PEGGIORE INTER: BROZOVIC 5,5 - Le voci di mercato lo hanno distratto e anche stasera non sembra pienamente concentrato.

VOTO CROTONE 6 - Nei primi quarantacinque minuti gli uomini di Zenga hanno retto il confronto con l'Inter anche piuttosto bene, peccato per il gol subito.

MIGLIORE CROTONE: CAPUANO 6,5 - Era il difensore centrale che serviva a Zenga, molto bene finora su Eder e Perisic.

PEGGIORE CROTONE: FARAONI 5 - Sul gol di Eder non marca a dovere il numero 23 nerazzurro. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.