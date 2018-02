Padova-Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Padova-Sambenedettese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Big match tra le prime della classe nel girone B di Serie C

03 febbraio 2018 Fabio Belli

La capolista Padova attende la Sambenedettese (foto LaPresse)

Padova-Sambenedettese, diretta dall'arbitro Manuel Volpi sabato 3 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà il big match del programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La capolista del girone affronta una delle tre seconde della classe: in caso di vittoria contro la Sambenedettese, il Padova potrebbe davvero trovarsi a ipotecare il ritorno in Serie B. L’ultima vittoria nel derby contro il Vicenza ha esaltato l’ambiente, un successo che ha permesso per giunta al Padova di guadagnare punti su tutte le dirette concorrenti, visti i pareggi di Sambenedettese e Feralpisalò e la sconfitta del Renate nella scorsa giornata di campionato. Fermati in casa dal Gubbio, i marchigiani hanno iniziato in maniera non molto brillante il 2018, ottenendo un solo punto nelle prime due partite dell’anno nuovo: un nuovo passo falso nello scontro diretto significherebbe dire addio al già difficile sogno di rimonta verso il primo posto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Padova Sambenedettese non sarà disponibile in diretta tv sui canali free o pay ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Euganeo. I padroni di casa biancoscudati giocheranno con Bindi tra i pali, Cappelletti sull’out difensivo di destra e Contessa sull’out difensivo di sinistra, mentre Ravanelli e Trevisan giocheranno al centro della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Salviato, Pinzi e Belingheri, mentre Pulzetti si muoverà da trequartista alle spalle delle due punte, Gliozzi e Capello. Risponderà la Sambenedettese con Perina estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Di Pasquale, Conson e Miceli. A centrocampo ci sarà spazio per lo sloveno Bacinovic e per Gelonese, mentre Rapisarda giocherà sulla fascia destra e Tomi sulla fascia sinistra. In attacco, spazio al tridente composto da Valente, Miracoli e Vallocchia.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico andrà in scena con il 4-3-1-2 del Padova opposto al 3-5-2 della Sambenedettese. All’andata i biancoscudati sono passati allo stadio Riviera delle Palme con una rete di Cappelletti. L’ultimo confronto a Padova è quello del 23 dicembre 2016 ed è terminato con il medesimo punteggio, uno a zero per il Padova con rete decisiva di Russo su rigore. L’ultima vittoria della Sambenedettese a Padova è invece il due a zero del 15 maggio 2005.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Padova Sambenedettese: il segno 1 è proposto a 1,90 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,15, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 3,75 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

