Perugia-Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, live

Diretta Perugia Cittadella info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Renato Curi"

Perugia-Cittadella, diretta dall'arbitro Marini e match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie B, si giocherà questo pomeriggio (ore 15) nella sempre caratteristica cornice dello stadio “Renato Curi”. Di fronte si troveranno due delle compagini considerate outsider di questa edizione della cadetteria e che, seppure con opposte fortune, non nascondono l’ambizione di inserirsi nel discorso promozione verso la Serie A attraverso la conquista di un posto al sole a maggio nella lotteria dei play-off.

Infatti, in vista di questa sfida le formazioni allenate rispettivamente da Roberto Breda e Roberto Venturato si trovano separate da ben sei posizioni ma soli cinque punti in classifica, segno di un torneo avvincente e dai distacchi esigui tra le varie formazioni. Il Perugia, dal canto suo, occupa il dodicesimo posto in graduatoria con 30 punti totalizzati nelle precedenti 23 uscite e cerca una vittoria proprio per riavvicinarsi a quel treno dei play-off che a inizio settembre sembrava essere alla sua portata. Il Cittadella, invece, è sempre più una delle squadre rivelazione di questo 2017/2018 e, al sesto posto, guarda con attenzione a ciò che succede là davanti dato che il terzo posto occupato dall’Empoli dista solo 5 lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Cittadella verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Curi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Ma come si avvicinano Perugia e Cittadella a questo importante appuntamento che può rilanciare gli umbri oppure confermare i veneti come una delle più serie pretendenti a una storica quanto clamorosa promozione in Serie A? Per quanto riguarda i Grifoni, nell’ultimo turno è arrivato l’ottimo successo fuori casa a Pescara (0-2), risultato che peraltro ha fatto seguito a un altro 2-0 rifilato tra le mura amiche contro l’Entella: l’ultima sconfitta risale invece al 28 dicembre, quanto i biancorossi hanno nettamente ceduto al “Curi” (2-4) all’Empoli. I granata patavini, invece, lo scorso weekend hanno dovuto cedere il passo alla corazzata Frosinone (1-2) davanti al pubblico amico, ma in precedenza erano arrivate due importanti vittorie esterne (entrambe per 1-2 ad Ascoli e Vercelli).

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Vediamo quali sono le scelte che Breda e Venturato intendono fare in vista del match tra Perugia e Cittadella. I biancorossi padroni di casa scenderanno quasi sicuramente in campo con un 3-5-2 offensivo, in cui Nocchi sarà tra i pali, protetto da una linea a tre formata da Volta, Dellafiore e Delmonte, mentre in mediana giostreranno Kouan, Baldinelli e Colombatto, con Pajac e Del Prete sulle fasce. In avanti, spazio al duo Cerri-Di Carmine.

Modulo a trazione offensiva anche per gli ospiti che Venturato schiererà con un 4-3-1-2 a rombo col trequartista. In porta ecco la conferma per Alfonso, davanti al quale la difesa a 4 sarà formata da Salvi, Varnier, Scaglia e Benedetti. A centrocampo, il vertice basso del rombo sarà Bartolomei, con Iori e Settembrini quali incursori al suo fianco e Schenetti in veste di suggeritore dietro al tandem offensivo Vido-Kouame.

LA CHIAVE TATTICA

Fra i “temi” tattici di maggior rilievo della sfida tra Perugia e Cittadella c’è sicuramente il confronto fra, da una parte, l’organizzazione di squadra degli umbri e dall’altra il gioco spettacolare che da sempre contraddistingue la “piccola” terribile di Venturato. I biancorossi di casa hanno oramai mandato a memoria il 3-5-2 e vivranno delle accelerazioni sulle fasce di Del Prete e Pajac, mentre gli ospiti punteranno sulla coppia d’attacco Vido-Kouame e sull’inesauribile Iori in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, per quanto riguarda l’ambito delle scommesse e dei pronostici, vediamo cosa propongono le agenzie di betting in vista di Perugia-Cittadella: per i bookmakers, i favori del pronostico vanno, seppur leggermente, ai padroni di casa (il segno “1” è dato a 2.35 da EuroBet), mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 3.30 da Unibet; interessante la proposta per il pari di Sisal Matchpoint (3.30). Invece, sul fronte delle puntate su Under e Over, si nota come la prima evenienza è quotata a 1.81 da Unibet, mentre se i 90’ proporranno tre o più gol (Over), allora si può propendere per il 2.05 di William Hill.

