Probabili formazioni/ Benevento Napoli: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Benevento Napoli (LaPresse)

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 la partita tra Benevento e Napoli, match con cui si chiuderà la domenica dedicata alla 23^ giornata del Campionato della Serie A. In campo al Ciro Vigorito ecco che la squadra azzurra scenderà in campo con l’obbiettivo preciso di mettere in bilancio altri tre punti che garantirebbe a Sarri la prima posizione nella classifica del campionato. Benchè di fronte il Napoli vi siano gli stregoni, padroni di casa domani ma anche fanalino di coda della graduatoria, non per questo ci attendiamo grandi cambiamenti nella probabile formazione azzurra, che quindi scenderà in campo con i soliti titolarissimi. Andiamo quindi ora ad analizzare più da vicino le possibili scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Benevento-Napoli.

INFO DIRETTA TV, COME SEGURE LA PARTITA

Segnaliamo che alla partita del Vigorito tra Benevento e Napoli è stata riservata ovviamente un’ampia copertura mediatica. Ecco che la sfida attesa alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv sia sul digitale di Mediaset Premium (ai canali Premium Sport e Premium Sport HD), che sul satellitare di Sky (qui i punti di riferimento saranno Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky calcio 1 HD). Diretta streaming video garantita della partita oltre che tramite le app Premium Play e Sky Go, anche tramite il portale Elevensport.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I DUBBI DI DE ZERBI

Dopo un’intensa finestra di mercato invernale ci attendiamo tutto un altro Benevento in campo al Vigorito a partire dalle scelte tattiche. Contro una squadra forte e propositiva come il Napoli è infatti assai probabile che De Zerbi, tecnico degli stregoni, voglia optare per un reparto a centrocampo più ampio e coperto: possibile quindi che il Benevento viri verso il 3-5-1-1, con qualche volto nuovo del mercato. In ogni caso i dubbi non mancheranno a partire dal portiere: dare nuova fiducia a Brignoli o scommettere sul nuovo arrivo Puggoni? Volendo scegliere colui che ha regalato agli stregoni il primo punto in serie A ecco che di fronte allo specchio vedremo il terzetto con Djimsiti, Billong e Venuti, anche se questo potrebbe subire la concorrenza di un acciaccato Costa. Sarà quindi poi mediana a 5: in cabina di regia non mancherà Cataldi con Memushaj e Viola al suo fianco, mentre il duo D’Alessandro-Letizia si occuperà delle corsie più esterne. Infine ecco qualche ballottaggio pure in attacco: Coda e il nuovo arrivato Giulherme rimangono però i favoriti al momento.

LE CERTEZZE DI SARRI

Nessun novità nella probabile formazione del Napoli: Sarri darà ancora una volta le maglie da titolari ai soliti, benchè sulla carta il match al Vigorito non dovrebbe affatto preoccupare l’allenatore dei campani come i suoi ragazzi. In ogni caso sarà 4-3-3 il modulo tattico dei partenopei con il solito Pepe Reina tra i pali. In difesa l’assenza di Ghoulam spinge il tecnico del Npaoli a scegliere ancora Mario Rui e Hysaj sulle fasce del reparto, mentre Albiol e Koulibaly rimarranno al centro, benchè l’ex Real Madrid fosse stata messo in dubbio qualche giorno fa per affaticamento. Per la mediana sarà sempre Jorginho in cabina di regia con Allan e Hamsik usati come mezz’ali: nessuna sorpresa neppur in attacco con il già collaudato tridente Callejon-Mertens-Insigne.

IL TABELLINO

Benevento (3-5-1-1): 22 Brignoli; 6 Djimsiti, 29 Billong, 23 Venuti; 7 D’Alessandro, 20 Memushaj, 8 Cataldi, 14 Viola, 3 Letizia: 66 Guilherme; 11 Coda All. De Zerbi

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All Sarri

