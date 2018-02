Probabili formazioni/ Inter Crotone: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Inter Crotone: le quote e le ultime novità live. A San Siro i nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria, che manca da sette giornate in questa Serie A

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Crotone, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Crotone si gioca alle ore 20:45 di sabato 3 febbraio: secondo anticipo nella 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è un’occasione d’oro per i nerazzurri di tornare alla vittoria. Rottura prolungata per una squadra che per qualche tempo ha anche sognato lo scudetto, ma poi ha iniziato a calare nel rendimento - indice anche di una rosa troppo corta in certi reparti - e ha abbandonato le prime posizioni, dovendo anche stare attenta a non perdere la zona Champions League. Il Crotone sta facendo bene dall’arrivo di Walter Zenga, oggi grande ex nello stadio che lo ha visto protagonista per tanti anni: al momento gli squali sono salvi, ma in fondo alla classifica si lotta sul serio e non sono permesse troppe pause di rendimento. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter chiaramente favorita nel pronostico, come indicato anche dall’agenzia di scommesse Snai: per la vittoria dei nerazzurri, identificata dal segno 1, siamo a 1,30 mentre per la vittoria esterna del Crotone (segno 2) la quota è addirittura di 11,00. Dovrete giocare il segno X se la vostra scommessa riguarderà il pareggio: in questo caso il guadagno sulla partita di San Siro sarebbe di 5,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Icardi non ce la fa: spazio a Eder come prima punta, l’unica sostituzione possibile a meno di un cambio di assetto che rimane poco probabile. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo: Luciano Spalletti si è opposto alla cessione di Brozovic - vista l’impossibilità di arrivare a un sostituto - e il croato adesso è in vantaggio su Gagliardini, andando però nel caso sulla trequarti con l’arretramento di Borja Valero sulla mediana, al fianco dell’insostituibile Matias Vecino. I due esterni offensivi saranno giocoforza Candreva e Perisic; c’è Rafinha che scalpita, ma il brasiliano dovrebbe partire ancora dalla panchina con inserimento graduale nelle rotazioni (domenica scorsa ha avuto solo il recupero, stavolta potrebbe giocare di più). In difesa i due terzini sono D’Ambrosio e Joao Cancelo: resta da capire su quale fascia giocheranno, perchè entrambi sono interscambiabili. Santon può essere un’alternativa al posto del portoghese; invariata invece la coppia di centrali davanti ad Handanovic, saranno ovviamente Miranda e Skriniar. L’Inter riparte dopo il calciomercato di gennaio con la stessa rosa: sono arrivati due giocatori ma sono partiti Nagatomo e Joao Mario, numericamente dunque poco da segnalare e non è arrivato nemmeno il grande colpo che, all’inizio della stagione, Suning aveva più o meno promesso.

GLI 11 DI ZENGA

Il Crotone invece si è rinforzato in sede di calciomercato: tre dei nuovi acquisti dovrebbero essere in campo come già accaduto contro il Cagliari. Conferme dunque per Marco Capuano al centro della difesa (farà coppia con Ceccherini), per Benali da mezzala tattica e per Federico Ricci che giocherà sulla stessa corsia, però nel tridente offensivo. Da valutare invece Diaby: potrebbe essere già in campo al posto di Nalini - dunque sulla sinistra in attacco - e si valuta anche il possibile inserimento di Zanellato, arrivato dal Milan. Verosimilmente però a completare la mediana dovrebbero essere come sempre Barberis e Mandragora; al centro dell’attacco invece spazio a Trotta che sembra essere favorito su un Budimir che è calato nelle sue prestazioni, pagando con la panchina. In difesa mancherà Sampirisi, che è dovuto finire sotto i ferri per la frattura allo zigomo: a destra sembra in vantaggio Stefan Simic, sull’altra corsia invece giocherà come da copione Martella. In porta, Cordaz è un ex: ha giocato per qualche tempo nel settore giovanile dell’Inter e per due stagioni è stato anche il terzo portiere della prima squadra (lo hanno allenato Hector Cuper e Alberto Zaccheroni, poi Roberto Mancini) esordendo in Coppa Italia, anche se stiamo ormai parlando di oltre dieci anni fa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder

A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Ranocchia, Lisandro Lopez, Dalbert, Gagliardini, Rafinha, Karamoh, Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Icardi

CROTONE (4-3-3): Cordaz; S. Simic, Ceccherini, M. Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; F. Ricci, Trotta, Nalini

A disposizione: M. Festa, Faraoni, Ajeti, Pavlovic, Rohden, Zanellato, Izco, Crociata, Diaby, Tonev, Budimir, Simy

Allenatore: Walter Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: Sampirisi, Tumminello, Stoian

