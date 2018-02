Probabili formazioni/ Juventus Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Sassuolo: diretta tv e orario. Le ultime novità live del match atteso all'Allianz Stadium: Allegri sceglierà Buffon o Szczesny tra i pali?.

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Sassuolo (LaPresse)

Dopo le fatiche della Coppa Italia, ecco che la formazione bianconera torna protagonista in campionato: Juventus-Sassuolo si accenderà domani alle ore 15.00 all’Allianz Stadium per la 23^ giornata della Serie A. Di fronte al banco di prova neroverde però non sono certo pochi i grattacapi che Massimiliano Allegri registra nella sua rosa: parecchi i casi dubbi oltre ai lungodegenti Howewds, Dybala e Cuadrdao. Non così la situazione in casa neroverde, dove Iachini vanta una panchina più che ampia in vista di questo match così atteso. Andiamo allora a conoscere più nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita in programma domani alle ore 15.00 tra Juventus e Sassuolo sarà visibile in diretta tv, sia sul digitale di Mediaset Premium che sulla tv satellitare di Sky. Nel primo caso il riferimento per gli abbonati a Premium saranno i canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD: nel secondo invece l’appuntamento con la partita all’Allianz Stadium sarà ai canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD. Segnaliamo poi che la sfida visibile anche in diretta streaming video sia sulle app di Premium Play e Sky Go che sul portale elevensport.it

LE PRBABILI FORMAZIONI

I DUBBI DI ALLEGRI

Con Dybala ancora out per infortunio, è assai probabile che Massimiliano Allegri dia nuova fiducia al 4-3-3 come scelta tattica, mossa che finora non ha affatto tradito il tecnico bianconero. I dubbi però in casa della Vecchia Signora sono davvero tanti a partire dal portiere: riconfermare il rientrante Buffon, oppure virare su un più prudente Szczesny?. Definito questo primo ballottaggio ecco che come coppia centrale nel reparto difensivo dovremmo vedere Benatia e Chiellini, con invece Lichtsteiner e Alex Sandro che si giocano le proprie carte per scendere in campo dal primo minuto. Movimenti pure in mediana dove al momento solo Matuidi pare confermato: Allegri infatti potrebbe fa di nuovo vedere il campo a Marchisio e Bentancur, anche se finora rimangono svantaggiati nei rispettivi ballottaggi. Poche invece le novità in attacco: Higuain verrà confermato come prima punta e Mandzukic farà il suo ingresso in campo a titolare: rimangono però da valutare le condizioni di Douglas Costa come pure di Federico Bernardeschi.

LE SCELTE DI IACHINI

Come abbiamo visto non avrà particolari problemi di coperta corta invece il tecnico del Sassuolo Iachini anche se in casa neroverde ci si interroga sulla possibilità di mettere titolare in attacco Matteo Politano dopo le vicende di calciomercato che lo hanno visto pronto a partire per Napoli. In ogni caso il tridente d’attacco del club emiliano sarà completato dal volto del mercato di gennaio Babacar (al suo esordio quindi) e Berardi, con tante alternative dalla panchina. Procedendo a ritroso ecco che nella probabile formazione del Sassuolo vediamo in mediana il terzetto composto dai soliti Magnanelli, Missiroli e Duncan, anche se quest’ultimo potrebbe anche rischiare il ballottaggio con Biondini. Poche le novità anche in difesa se non per l’assenza annunciata di Goldaniga, squalificato: il posto del centrale verrà occupato da Lemos, in coppia con Acerbi, mentre toccherà a Lirola e Peluso coprire le corsie. Tra i pali ovviamente non mancherà Consigli.

IL TABELLINO

Juventus: (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain. 17 Mandzukic. All Allegri

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola. 5 Lemos, 15 Acerbi, 13 Peluso; 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 Berardi, Babacar, 16 Politano. All. Iachini

© Riproduzione Riservata.