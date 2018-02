Probabili formazioni Serie A/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (23^ giornata)

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Si accenderà in questo fine settimana la 23^ giornata del campionato della serie A ma prima di andare ad esaminare nel dettaglio le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di questo turno, andiamo a conoscere che partite ci offrirà il calendario ufficiale. Saranno infatti ben 2 gli anticipi previsti per questo turno e quindi saranno Sampdoria-Torino atteso alle ore 18.00 e Inter-Crotone, programmato alle ore 20.45 a San Siro. Con il posticipo tra Lazio e Genoa messo in calendario per lunedì sera alle ore 20.45 all’Olimpico saranno quindi sette le partite in programma per domenica 4 gennaio. Si comincerà con il lunch match tra Verona e Roma, in programma al Bentegodi alle ore 12.30 mentre alle ore 15.00 si accenderanno in questo turno Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina, Cagliari-Spal, Juventus-Sassuolo e Udinese-Milan. A completare il programma ecco poi la sfida serale tra Benevento e Napoli attesa al Vigorito alle ore 20.45. Andiamo quindi a conoscere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni studiate in vista dei match della 24^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO

Per la sfida al Marassi Giampaolo non farà a meno del solito rombo 4-3-1-2 che vedrà titolari in attacco Quagliarella e Zapata, con Ramirez sulla trequarti. Nella 23^ giornata della Serie A invece Mazzarri potrebbe venir costretto di nuovo a non utilizzare Belotti: nell’attacco del Torino ecco quindi Berenguer, Niang e Iago Falque.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

11 titolare per Luciano Spalletti che però sarà costretto a dover rinunciare a Mauro Icardi, out per infortunio: nel tridente nerazzurro ecco quindi che il primo candidato per la prima punta rimane Eder. Formazione ufficiale anche per Zenga e il suo Crotone che in avanti invece scommetterà su Stoian, Trotta e Ricci, volto nuovo del club.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Di Francesco guarda al suo spogliatoio preoccupato per i tanti giocatori in dubbio o indisponibili: Dzeko però è rimasto a Trigoria e sarà titolare in attacco con Perotti e El Shaarawy. In campo al Bentegodi Pecchia non rinuncerà poi al suo 4-4-2 con Verde e Petkovic titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHIEVO

La Dea di Gasperini ha bisogno di tornare a vincere in casa: nel solito 3-4-1-2 ecco che quindi il tecnico dei bergamaschi si affiderà al Papu Gomez e Cornelius titolari. Risponderà invece il Chievo di Maran con il 4-3-1-2 dove le maglie dei titolari in avanti saranno consegnate a Pucciarelli e Birsa con Giaccherini al suo esordio con i gialloblu.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA

Per il match casalingo nella 23^ giornata di Serie A Donadoni perde Simone Verdi : ecco quindi che nel solito tridente offensivo felsineo troveremo Di Francesco, con Destro e Orsolini a completamento del reparto. Pioli invece punterà ancora una volta su Simeone e la punta verrà accompagnata in campo al Dall’Ara da Thereau e Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Il match alla Sardegna Arena potrebbe essere la buona occasione dell’esordio di Simic: Cionek non è al top della condizione e l’ipotesi Salomon pare non aver convinto lo stesso Semplici per completare il reparto arretrato con Felipe e Vicari. Per tale sfida casalinga ecco che invece Diego Lopez punterà sul 3-5-2 che vede in attacco Joao Pedro e Pavoletti, ora in forma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Non sono certo pochi i dubbi di Massimiliano Allegri in vista del match con i neroverdi: tanti i giocatori in dubbio da tra cui anche Douglas Costa e Bernardeschi. Saranno invece solide certezze per Iachini: il tecnico di certo non ha problemi a stilare la probabile formazione anche per ricchezza di rosa: confermato comunque il 4-3-3 per entrambi i lati del campo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Per questo top match della 23^ giornata della Sera A Oddo dovrebbe puntare ancora su De Paul e Lasagna per il 4-4-1-1- dei friulani. Dubbi in attacco invece per Gattuso: rilanciare Kalinic o puntare ancora su Cutrone e Calhanoglu con Suso nel tridente?

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO NAPOLI

Nessuna novità in casa Napoli, dove Sarri dovrebbe confermare i soliti titolari. Qualche movimento in più per gli stregoni, dove De Zerbi rilancerà i suoi sul 4-3-3 con Guilherme, Diabatè e D’Alessandro attesi titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Qualche dubbio in casa biancoceleste dopo il doppio impegno con il Milan: in ogni caso dovremmo rivedere in campo come titolare anche in campionato Ciro Immobile, ora completamente ristabilito. Ballardini quindi risponderà con una solida difesa a 3 che vedrà di fronte a Capitano Perin Zukanovic, Rossettini e Izzo.

