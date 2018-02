Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (24^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 24^ giornata della cadetteria. Occhi puntati sul derby ligure Entella-Spezia.

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato cadetto torna protagonista anche in questo fine settimana e ora appare utile andare a scoprire nel dettaglio le scelte degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo nella 24^ giornata della serie B. Prima però di controllare i vari dubbi e le scelte tattiche vediamo che cosa ci offre il calendario della cadetteria per questa weekend. Disputato ieri l’anticipo tra Empoli e Palermo, ecco che nella giornata di sabato 3 febbraio saranno 7 gli incontri che avranno inizio alle ore 15.00 e quindi Cremonese-Pro Vercelli, Foggia-Avellino, Frosinone-Pescara, Novara-Ascoli, Perugia-Cittadella, Salernitana-Carpi e Venezia-Bari. Due quindi i posticipi: il primo sarà Cesena-Ternana, attesa domenica alle ore 17.30 e l’ultimo sarà la sfida del Monday night tra Entella e Spezia. Andiamo quindi ad esaminare ora nel dettaglio le probabili formazioni della 24^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PARMA

Per il ritorno al Rigamonti, Boscaglia dovrebbe di nuovo optare per 3-5-2 come modulo tattico e in attacco ovviamente non dovrebbero mancare i due titolari Caracciolo e Torregrossa. I ducali invece dovrebbero schierarsi in campo con un più classico 4-3-3 dove i titolari in attacco dovrebbero essere i soliti Di Guadio, Siligardi e Calcio prima punta, visto che Ciciretti non è ancora al top della condizione.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PRO VERCELLI

Tesser non dovrebbe discostarsi dal solito 4-3-1-2 nella 24^ giornata, con in difesa il duo Cinaglia-Renzetti sulle corsie più esterne e Canini e Garcia di fronte a Ujkani. Sarà invece reparto a 3 per la difesa della Pro Vercelli con Grassadonia: confermati Bergamelli, Alcibiade e Gozzi avanti a Pigliacelli.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AVELLINO

Sarà ancora il 3-5-2 il modulo di riferiranno dei Satanelli che in questa occasione punteranno su Nicastro e Mazzeo per guidare l’offensiva di fronte al pubblico di casa. Modulo speculare per gli irpini, che invece in attacco faranno affidamento sulle doti di Laverone e Castaldo, con Biaduoi però pronto dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PESCARA

I canarini scommetteranno per questa occasione così importante sul 3-4-1-2 che vedrà in avanti Dionisi e Ciofani in attacco con il solito Ciano utilizzato sulla trequarti. Di contro ecco che Zeman e il suo Pescara non faranno a meno del già noto 4-3-3, che in attacco vedrà partire come titolari Mancuso, Pettinari e Capone.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ASCOLI

Per la sfida casalinga al Piola Corini dovrebbe disporre i suoi ancora secondo il 3-5-2 come modulo tattico e nel contempo consegnare a Macheda e Maniero le maglie dei titolari in attacco. Risponderà con il 3-4-1-2 Cosmi e l’Ascoli, che vedono in Ganz e Monacello, gli alfieri della fase offensiva supportati da Lopes sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CITTADELLA

Breda dovrebbe scommettere ancora sul 3-5-2 che a centrocampo vedrà in cabina di regia Balfinelli, con Kouan (confermato dalla primavera dei grifoni) e Colombatto al suo fianco mentre il duo Del Prete-Pajac si occuperà delle corsie più esterne. Per i granata ecco invece un ben noto 3-4-1-2- con Salvi, Vanier e Scaglia confermati in difesa davanti al solito Alfonso.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CARPI

Per i granata ecco che il tecnico Colantuno non dovrebbe rinunciare al solito reparto a tre in difesa davanti a Radunovic, con Schiavi, Casasola e Vitale. I falconi invece utilizzeranno il solito 4-4-2 per la sfida al Arechi, con Melchiorri e Mbakogu un attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA BARI

Inzaghi potrebbe confermare gran parte dell’11 che nel turno precedente a riportato alla vittoria il club lagunare: in attacco quindi potremmo vedere Litteri con Gejio. I galletti invece punteranno sul tridente per l’attacco cin Improta, Cisse e Brianza titolari.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TERNANA

Sarà il 4-4-1-1- il modulo per Castori con in attacco di nuovo Laribi e Cacia, benchè Moncini scalpiti dalla panchina. Per la Ternana invece si dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 per il modulo nella 24^ giornata della Serie B dove di fronte al reparto difensivo dovremmo vedere Piovaccari al posto di Paolucci e capitan Defendi, con Tremolata a supporto dell’attacco sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SPEZIA

Nel derby ligure Aglietti non dovrebbe fare a meno dei propri titolari con il solito 4-3-3: in attacco ecco La Mantia prima punta con Gatti e De Luca a completamento. Gi spezzini di Gallo invece scommetteranno ancora su Marilungo e Granoche in attacco, con Mastinu trequartista.

