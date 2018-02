Probabili formazioni/ Udinese Milan: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Udinese Milan: diretta tv e orario. Le ultime novità sul match della Dacia Arena dove Oddo perde Samir perchè squalificato dal giudice sportivo.

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Udinese Milan (LaPresse)

Nuovo banco di prova per i rossoneri, che domani saranno impegnati alla Dacia Arena nella partita Udinese-Milan valida nella 23^ giornata di Serie A: fischio d’inizio già programmato per le ore 15.00. Dopo il doppio scontro con la Lazio ecco che la squadra di Gennaro Gattuso dovrà di nuovo affrontare un avversario tutt’altro che semplice: a favore del club del Diavolo però ecco l’improntate ritorno a disposizione di Ricardo Rodriguez, che ha ormai scontato il suo turno di squalifica. Chi invece è stato fermato dal giudice sportivo è il bianconero Samir, ma Massimo Oddo ha nella manica parecchi assi a disposizione in vista della partita della Dacia Arena. Vediamo allora nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Udinese-Milan.

INFO DIRETTA TV, STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che la partita attesa per le ore 15.00 tra Udinese e Milan sarà visibile in diretta tv come al solito sia sul digitale terrestre di Mediaset che pure sulla tv satellitare di Sky. Segnaliamo pertanto che su Premium i riferimenti per il match alla Dacia Arena saranno i canali Premium Calcio 1 e Premium calcio 1 HD; su Sky invece l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà al canale Sky Calcio 2 HD. Per la diretta streaming video del match ricordiamo poi le possibilità offerte dalle app dedicate Premium Play e Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI ODDO

Per la probabile formazione dell’Udinese dovrebbe ancora essere un coperto 3-5-2, il modulo atteso in campo alla Dacia Arena: qui però non troveremo, come abbiamo già detto, Samir, colpito da squalifica. L’assenza del numero 3 quindi potrebbe convincere lo stesso allenatore dei friulani a concedere spazio, fin dal primo minuto assieme a Nuytink e Danilo, a Gabriele Angella, mentre tra i pali non mancherà Bizzarri. Pochi in ogni caso i dubbi in mediana pur con un centrocampo davvero ampio: in cabina di regia ecco che ritroveremo ancora una volta Behrami, mentre al suo fianco Fofana rischia il ballottaggio con Barak. Completerà la parte centrale Jankto, mentre i corridori più esterni vedranno in campo fin dal primo minuto Stryger Larsen e uno tra Pezzella e Widmer, anche se questo potrebbe non essere ancora al top della condizione. Qualche dubbio per Massimo Oddo anche per l’attacco dell’Udinese: De Paul e Lasagna paiono essere i favoriti per la maglia titolare, come già accaduto nel turno precedente della Serie A contro il Genoa.

I DUBBI DI GATTUSO

Alla vigilia del 23^ turno della serie A l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso ritrova a disposizione Ricardo Rodriguez, con il turno di squalifica di campionato ormai smaltito: ecco quindi che i rossoneri potranno schierarsi in difesa come abbiamo già visto in molte occasioni. Davanti al solito Gigio Donnarumma ecco quindi la coppia di centrali Bonucci-Romagnoli, con lo svizzero e Calabria attesi sulle fasce. Nella probabile formazione del Milan in mediana ecco che potrebbe accendersi il ballottaggio in cabina di regia tra Biglia e Montolivo: il reparto però vedrà invece confermati Kessie e Bonaventura. Infine segnaliamo che per il tridente offensivo, il punto di riferimento rimane Suso: chi assegnare vicino allo spagnolo?. Secondo le ultime novità è assai probabile che Gattuso privilegi Curtone prima punta e Calhanoglu sull’esterno: il primo vuole sempre diventare l’uomo del match, e il turco non è da meno.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 4 Angella, 5 Danilo, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 85 Behrami, 14 Jankto, 97 Pezzella; 10 De Paul, 15 Lasagna All. Oddo

Milan (4-3-3): 99 G Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 R Rodriguez; 79 Kessiè, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All Gattuso.

