Probabili formazioni/ Verona Roma: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Verona Roma: diretta tv, orario e notizie live. Alla vigilia del match di Serie A al Bentegodi, il punto su moduli e possibili titolari

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Verona Roma (LaPresse)

Verona Roma sarà il lunch match di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 12.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi in una partita delicata per entrambe. Il Verona con il colpaccio di Firenze ha riacceso le speranze di salvezza, ma il cammino per la squadra di Fabio Pecchia resta lungo e difficile: fare risultato con i giallorossi avrebbe grande valore, anche per il morale. D’altro canto la Roma deve a ogni costo uscire da un pessimo periodo che ha ridimensionato le ambizioni degli uomini di Eusebio Di Francesco, che ora vedono a rischio anche il quarto posto. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Verona Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Verona Roma sarà visibile in diretta tv con ampia copertura su entrambe le piattaforme televisive che trasmettono la nostra Serie A. Sul satellite l’appuntamento sarà sui canali Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video della partita del Bentegodi, tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE SCELTE DI PECCHIA

Per il Verona l’unica brutta notizia dopo Firenze è la squalifica di Kean, domenica scorsa decisivo con una doppietta. Considerato anche l’addio di Pazzini e l’assenza dell’infortunato Cerci, sarà rivoluzione nel tridente d’attacco per la partita di domani: dovremmo vedere Petkovic punta centrale, affiancato da Matos e uno fra Verde e Fossati. Con il primo sarebbe un vero e proprio 4-3-3, con il secondo invece Pecchia adotterebbe un assetto più prudente. Non sembrano esserci invece dubbi negli altri reparti: in difesa la coppia centrale composta da Caracciolo e dal nuovo acquisto Vukovic proteggerà Nicolas, con Ferrari terzino destro e Fares a sinistra. A centrocampo invece i titolari saranno quasi certamente Romulo, Buchel e Valoti.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per la Roma il mercato è stata una tempesta che però ha fatto infine pochi danni: Dzeko e Nainggolan alla fine non si sono mossi, il bosniaco sarà regolarmente al centro dell’attacco (anche perché Schick è infortunato) con El Shaarawy e Perotti, largamente favorito su Under per completare il tridente. Stesso discorso per il belga, che sarà naturalmente titolare nel terzetto di centrocampo con Strootman e uno fra Pellegrini e De Rossi, forse l’unico vero dubbio per Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita. Tutto definito invece in difesa: Florenzi terzino destro, Kolarov sull’altra fascia, in mezzo a loro la coppia centrale formata da Manolas e Fazio per proteggere un Alisson in grande forma nelle ultime uscite.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: TABELLINO

VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Verde, Petkovic, Matos. Allenatore: Fabio Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Boldor, Bearzotti, Souprayen, Heurtaux, Calvano, Fossati, F. Zuculini, Zaccagni, Laner, Aarons, Lee.

Squalificati: Kean.

Indisponibili: Cerci, Brosco.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, J. Silva, B. Peres, Gerson, De Rossi, Under, Antonucci, Defrel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gonalons, Karsdorp, Schick.

