Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (23^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite in programma nella 23^ giornata della Serie A. Juventus e Napoli favorite d'obbligo questa domenica.

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo le emozioni della Coppa Italia, ecco che in questo weekend torna protagonista il Campionato della Serie A con la sua 23^ giornata regolare, Prima però di vedere nel dettaglio le quote e le scommesse valutate per le partite che ci attenderanno sabato e domenica, facciamo un breve punto sul calendario. Saranno infatti ben due gli anticipi del sabato: Sampdoria-Torino andrà in scena alle ore 18.00 mentre alle ore 20.45 si accenderà la sfida tra Inter e Crotone. Sono però solo 7 gli incontri che avranno luogo domenica e si comincerà con il lunch match delle ore 12.30 tra Verona e Roma. Alle ore 15.00 ecco che invece avranno inizio le sfide Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina, Cagliari-Spal, Juventus-Sassuolo e Udinese-Milan. Alle ore 20.45 avrà inizio la sfida tra Benevento e Napoli, mentre il turno si chiuderà lunedi sera alle ore 20.45 con Lazio-Genoa. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio i pronostici stilati alla vigilia dalla nostra redazione per le parte della 23^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO SAMPDORIA TORINO

Come è noto il Marassi rimane sempre un campo molto ostico, specie se poi vi si ritrova una Sampdoria al top della condizione dopo aver ferito per ben due volte di fila pure la Roma Di Francesco. I granata di Mazzarri però potrebbero aver ritrovato in campo anche Belotti e un ribaltone, pur difficile, non è impossibile.

PRONOSTICO INTER CROTONE

Di fronte al pubblico di casa Spalletti spera di riportare alla vittoria un’Inter sempre più in crisi di risultati, va però detto che l’esito della partita di Serie A non è così scontato, benchè gli squali ora registrino appena la 17^ posizione in classifica.

PRONOSTICO VERONA ROMA

Nonostante il morale bassissimo e la mancanza di risultati, la Roma di Di Francesco rimane la favorita per la vittoria al Bentegodi. La sfida però sarà davvero difficile anche perché la squadra di Pecchia è di ritorno da un ottimo 4-1 realizzato contro la Fiorentina.

PRONOSTICO ATALANTA CHIEVO

Il Chievo, uscito azzoppato dopo il match con la Juventus, non ha molte chance di vittoria a Bergamo. La Dea di Gasperini infatti registra ottime condizioni fisiche e mentali, nonostante il doppio impegno in coppa. Da notare poi che in casa i nerazzurri hanno raccolto ben 18 dei 33 punti che ora vantano in classifica

PRONOSTICO BOLOGNA FIORENTINA

Sfida aperta al Dall’Ara tra due compagini che non stanno registrano grandi risultati in queste ultime uscite per il campionato della Serie A e che vantano pure piazzamenti molto vicini in classifica. Nella graduatoria generale, Bologna e Fiorentina registrano appena un punto di differenza e pure approdano al turno da un brutto KO.

PRONOSTICO CAGLIARI SPAL

Nell’appuntamento casalingo dei sardi, la squadra di Diego Lopez non può ritenersi la favorita d’obbligo alla vigilia del match con la spla. Entrambi i club dopo tutto rimangono in fondo alla classifica della Serie A e non registrano numeri importanti nello stato di forma, come nel comportamento tra match casalinghi e in trasferta.

PRONOSTICO JUVENTUS SASSUOLO

La Vecchia Signora, nonostante il doppio impegno in Coppa e qualche defezione, rimane la favorita d’obbligo oggi contro i neroverdi. La squadra di Iachini però al momento ha fatto vedere buone cose in trasferta e senza dubbio offrirà un match intenso.

PRONOSTICO UDINESE MILAN

Dopo il doppio confronto con la Lazio ora la squadra di Gattuso avrà da affrontare un nuovo osso duro: la compagine friulana in casa, almeno sotto la direzione di Oddo, ha realizzato numeri davvero importanti. La squadra rossonera però nelle ultime uscite ha mostrato un coraggio che finora mancava: si annuncia una sfida molto difficile.

PRONOSTICO BENEVENTO NAPOLI

Fattore campo a parte, in questo scontro da testa coda del campionato, la squadra di Sarri non dovrebbe aver alcun problema a piegare gli stregoni. Rimane da capire solo quante volte l’attacco campano potrà ferire la difesa avversaria.

PRONOSTICO LAZIO GENOA

Benché la formazione di Ballardini abbia recentemente fatto vedere belle cose, il pronostico per questo posticipo è tutto a favore della squadra di Inzaghi, che nonostante il doppio impegno, vanta comunque uno stato di forma migliore e una rosa più pronta.

