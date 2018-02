Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (24^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse fissate alla vigilia della 24^ giornata della Cadetteria. occhi puntati sul derby tra Entella e Spezia: chi vincerà a Chiavari?.

03 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B torna protagonista anche in questo weekend: tocca ora quindi andare ad esaminare nel dettaglio che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma nella 24^ giornata. Prima però di andare a controllare le quote e scommesse occorre fare il punto sul calendario ufficiale di questo turno della cadetteria, detto che già ieri si è svolto l’anticipo tra Empoli e Palermo. A conti fatti saranno quindi ben 8 gli incontri attesi sabato 3 febbraio alle ore 15.00 e quindi Brescia-Parma, Cremonese-Pro Vercelli, Foggia-Avellino, Frosinone-Pescara, Novara-Ascoli, Perugia-Cittadella, Salernitana-Carpi e Venezia-Bari. Saranno quindi due i posticipi di questa 24^ giornata di Serie B: domenica alle ore 17.30 si giocherà Cesena-Ternana, mentre lunedi sera alle ore 20.30 andrà in scena il match Entella-Spezia. Esaminiamo allora nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per questi attesissimi match per il Campionato di Serie B.

PRONOSTICO BRESCIA PARMA

Complice la classifica, va detto che per la sfida al Rigamonti, sono proprio i ducali a meritare il favore del pronostico. Da non sottovalutare poi che la leonessa in casa ha rimediato appena 3 successi finora oltre a ben 5 pareggi e arriva alla partita avendo alle spalle ben 3 KO di fila.

PRONOSTICO CREMONESE PRO VERCELLI

Grigiorossi favoritissimi per il match casalingo della 24^ giornata della Serie B: la Cremonese infatti vanta non a caso ben 15 posizioni e 25 punti di vantaggio sulla compagine piemontese, che pure arriva a questo match dopo il successo rimediato con l'Ascoli.

PRONOSTICO FOGGIA AVELLINO

Pare senza dubbio difficile attribuire con sicurezza la palma di favorita alla vigilia del match dello Zaccheria. Il Foggia infatti pur vantando un buon bilancio in trasferta, di fronte al pubblico di casa ha messo a bilancio un solo successo finora, mentre gli irpini, meglio piazzati in classifica, fuori casa non hanno molto brillato.

PRONOSTICO FROSINONE PESCARA

Scontro tra grandi in questo turno del campionato cadetto: i canarini però hanno una marcia in più oggi per ottenere la vittoria e mettere in cassaforte la prima posizione in classifica, pur contro i delfini di Zeman sempre molto efficaci.

PRONOSTICO NOVARA ASCOLI

Benché la compagine piemontese al momento non stia realizzando grandi risultati, la formazione di Corini non dovrebbe oggi fare fatica contro il fanalino di coda della cadetteria. Va però ricordato che gli azzurri hanno tra i peggiori rendimenti di tutto il campionato nei match casalinghi.

PRONOSTICO PERUGIA CITTADELLA

Al Curi il Perugia potrebbe anche dare seguito alla bella striscia di risultati positivi appena inaugurata: gli umbri per non dimenticano che il Cittadella vanta ben 5 posizioni e 5 punti di vantaggio sui grifoni nella classifica generale della Serie B.

PRONOSTICO SALERNITANA CARPI

Sfida aperta all’Arechi: entrambe le compagini dopo tutto si presentano alla 24^ giornata della Serie B non vantando numeri impressionanti sia nei match casalinghi che in trasferta. Da segnalare poi che sia i granata come i falconi negli ultimi match non hanno realizzato grandi prestazioni.

PRONOSTICO VENEZIA BARI

La compagine di Inzaghi è tornata a vincere dopo un lunghissimo digiuno: ecco perché di fronte al proprio pubblico i lagunari rimangono i favoriti, anche di fronte a un Bari che è meglio piazzato nella classifica generale della Serie B. Non vanno infatti sottovalutati i pochi risultati positivi recuperati dai galletti in questi ultimi turni.

PRONOSTICO CESENA TERNANA

Dopo il pari realizzato contro la Salernitana, che è pure costata la panchina a Poschesci, il pronostico purtroppo non arride alla compagine umbra in vista del match al dino Manuzzi. Non va infatti dimenticato che il Cesena in casa ha rimediato 4 successi e 6 pareggi tra le mura di casa, e quindi la maggior parte dei punti che al momento i romagnoli vantano in classifica.

PRONOSTICO ENTELLA SPEZIA

Match che si annuncia apertissimo al Comunale di Chiavari: nel derby ligure infatti i dati rimediati finora potrebbero anche contare poco nel clima di un tale scontro diretto, specie ora, dove entrambe le compagini approdano a questo incontro con un ruolino di marcia recente non impeccabile.

