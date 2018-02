Pronostico Inter-Crotone / Il punto di Fabrizio Biasin (esclusiva)

Inter-Crotone sarà il secondo anticipo della 23^ giornata del campionato della serie A e il fischio d’inizio è stato fissato a San Siro per le ore 20.45. La sfida si annuncia particolarmente calda in casa nerazzurra: la squadra di Spalletti infatti non vince da ben 7 turni e necessita ora più che mai di una vittoria per non perdere la corsa per i primi posti nella classica del campionato. Più motivati che mai però sono anche i calabresi, guidati da Walter Zenga, bandiera nerazzurra: il Crotone infatti è appena quartultimo in graduatoria e ambisce a qualcosina di più della sola salvezza. Per presentare la partita Inter-Crotone abbiamo sentito Fabrizio Biasin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita con l'Inter che finalmente dovrà ritrovarsi e offrire una buona prestazione, cercare di vincere.

Cosa dire di questa Inter che non vince da sette giornate? Certe volte durante la stagione si passano momenti difficili, l'Inter non vince da sette giornate. E' un momento difficile.

Come pensa che Spalletti possa cambiare l'Inter contro il Crotone? Dovrà valutare la squadra durante la settimana, cercare di fare qualche cambiamento, magari anche con l'inserimento di Rafinha, confermando Perisic e Candreva.

Quante possibilità dell'Inter di arrivare in Champions? Per ora l'Inter è in zona Champions, dovrà confermare questa sua posizione alla fine del campionato.

Che partita si aspetta dal Crotone? Tosta, battagliera, con i calabresi arrabbiati per aver subito qualche torto arbitrale col Cagliari, una partita che meritavano di vincere.

Quindi sarà un Crotone molto concentrato a San Siro. Un Crotone deciso a portare a casa un risultato positivo da Milano. Un Crotone che darà tutto in campo.

Ci sarà anche il ritorno di Zenga. Un ritorno importante, come al solito Zenga sarà accolto dai suoi tifosi, avrà un'accoglienza speciale. Il suo desiderio sarebbe quello di allenare l'Inter un giorno, cercherà di metterla in difficoltà con una grande prestazione del suo Crotone.

Quali saranno le possibilità di salvezza della formazione calabrese? Buone, le squadre che stanno lottando per la salvezza sono molte. Il Crotone si sta giocando le sue possibilità di rimanere in serie A. Potrebbe fare un altro miracolo come l'anno scorso.

Il suo pronostico su quest'incontro. Mi auguro che stavolta l'Inter riesca a vincere, a conquistare i tre punti.

