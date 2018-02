Reggiana-Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. I granata puntano al secondo posto nella sfida contro i brianzoli

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Reggiana, sfida chiave contro il Renate (foto LaPresse)

Reggiana-Renate, diretta dall'arbitro Daniele Paterna sabato 3 febbraio 2018 alle ore 18.30, sarà uno dei match più interessanti del programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Da seconda della classe a squadra in calo, il Renate si prepara alla difficile trasferta di Reggio Emilia contro i granata, che si trovano a soli quattro punti dal gruppo delle seconde. Una vittoria rilancerebbe di certo la Reggiana magari non per la corsa al primo posto dove il Padova, distante dodici lunghezze, appare comunque troppo lontano, ma sicuramente per un posto da protagonista nei play off. L’ultimo due a zero sulla Triestina ha riscattato la falsa partenza nel 2018 della Reggiana in casa della Feralpisalò. Il Renate è invece partito perdendo in casa dell’Albinoleffe, per poi riposare nel secondo turno di campionato e vedersi raggiunto al secondo posto da Sambenedettese e Feralpisalò. A Reggio Emilia i brianzoli si giocano una buona fetta delle ambizioni costruite nel corso del girone d’andata.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Reggiana Renate non sarà disponibile in diretta tv sui canali free o pay ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA RENATE

Le probabili formazioni che si fronteggerano al Mapei Stadium: Reggiana in campo con Facchin in porta, Ghiringhelli impiegato in posizione di terzino destro e Panizzi in posizione di terzino sinistro, mentre Crocchianti e Spanò saranno i due difensori centrali. A centrocampo, al fianco del regista francese Genevier si muoveranno Bovo e Carlini, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Cesarini, lo spagnolo Riverola ed Altinier. Risponderà il Renate con Di Gregorio tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Anghileri, Di Gennaro, Malgrati e Vannucci. A centrocampo il terzetto titolare sarà quello composto da Pavan, Simonetti e Palma, nel tridente offensivo mancherà Lunetta, espulso per doppia ammonizione nella trasferta in casa dell’Albinoleffe. Ci sarà Mattioli al fianco di Finocchio e Gomez.

TATTICA E FORMAZIONI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, il 4-3-3 sarà la scelta tattica sia per la Reggiana, sia per il Renate. All’andata i birianzoli hanno avuto la meglio in casa di misura, uno a zero grazie a un gol di Palma. Nello scorso campionato a Reggio Emilia poker dei granata il 10 maggio 2015, con gol tutti realizzati nel secondo tempo da Arma, Bruccini, Siega e Angiulli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Reggiana Renate: il segno 1 è proposto a 2,15 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,05, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 3,20 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

© Riproduzione Riservata.