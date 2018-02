Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (23^ giornata)

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 23^ giornata (Foto LaPresse)

Sono due le partite che si giocano come anticipi nella 23^ giornata di Serie A 2017-2018: sabato 3 febbraio sono infatti di scena Sampdoria-Torino (ore 18:00) e Inter-Crotone (ore 20:45). Due gare molto interessanti, tra squadre che hanno classifica diversa ma allo stesso modo hanno bisogno di punti per centrare i rispettivi obiettivi. Se la partita di San Siro sembra avere un esito scontato - al netto del calo nerazzurro, di cui parleremo - quella di Marassi è davvero equilibrata: certo la Sampdoria è favorita sulla carta, ma il Torino è stato rivitalizzato dalla cura di Walter Mazzarri e ci crede. Ad ogni modo la speranza è quella di assistere a due partite di livello, con tanti gol e divertimento.

SAMPDORIA TORINO

Con 7 punti in tre partite, Mazzarri ha ripreso per mano un Torino che nelle ultime settimane di Sinisa Mihajlovic sembrava essere in difficoltà. Adesso però arriva la prova del nove: finora il calendario è stato piuttosto benevolo (Bologna e Benevento in casa, Sassuolo in trasferta) ma i granata si trovano a sfidare una Sampdoria che sta letteralmente volando, con un rendimento casalingo tra i migliori della Serie A e una vittoria esterna all’Olimpico della scorsa settimana che l’ha fatta arrivare addirittura vicina a un potenziale posto in Champions League. Per entrambe le squadre comunque vale lo stesso discorso: il campionato che stanno disputando è sicuramente buono, ma da qui al termine della stagione ci sono ancora quasi quattro mesi e l’imperativo sarà quello di tenere botta e confermarsi fino al 20 maggio. Entrambe potrebbero arrivare a braccetto in Europa: perchè sia così il Torino è chiamato a non andare incontro ad altri cali di concentrazione. Avrà la fortuna di giocare alcune partite chiave in casa (contro Fiorentina, Inter e Milan per esempio) ma andrà anche incontro a trasferte difficili, e dunque Mazzarri dovrà dimostrare tutto il suo valore.

INTER CROTONE

L’Inter non sa più vincere: sette partite senza festeggiare e una classifica che è diventata preoccupante per quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. I nerazzurri puntano alla Champions League: in questo momento si trovano al quarto posto con due punti da recuperare a una Lazio che sta volando (al netto dell’ultima sconfitta), con la Roma che nonostante la frenata rimane sorniona e con una Sampdoria che, come detto, potrebbe arrivare a dare fastidio. Inter che era addirittura in lotta per lo scudetto; i tifosi stanno passando per lo stesso scenario di due stagioni fa, quando un saldo primo posto nel girone di andata divenne alla fine una semplice qualificazione in Europa League. Dall’altra parte un Crotone rivitalizzato dalla cura Walter Zenga: a proposito, per l’allenatore degli squali sarà un grande ritorno a San Siro (non per la prima volta da avversario). Ci sarà comunque poco spazio per le emozioni: il Crotone si deve salvare e al momento sta mantenendo le premesse, con due punti di vantaggio sulla Spal e tre su un Verona che pare in ripresa. Quest’anno potrebbe non esserci bisogno del miracolo dello scorso campionato, ma perchè sia così la squadra calabrese dovrà continuare a racimolare punti qua e là, e magari provarci anche in questa sfida di San Siro.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA (23^ GIORNATA)

ore 18:00 Sampdoria-Torino

ore 20:45 Inter-Crotone

CLASSIFICA

Napoli 57

Juventus 56

Lazio 46

Inter 44

Roma 41

Sampdoria 37

Milan 34

Atalanta 33

Udinese, Torino 32

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo, Sassuolo 22

Genoa, Cagliari 21

Crotone 19

Spal 17

Verona 16

Benevento 7

