Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

Risultati Serie B, 24^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per il terzo turno del girone di ritorno. Tante squadre si giocano gli obiettivi

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 24^ giornata (Foto LaPresse)

Inaugurata da Empoli-Palermo, grande sfida al vertice, la 24^ giornata della Serie B 2017-2018 (terza del girone di ritorno) si sviluppa come sempre su sabato 3 febbraio per poi chiudersi con i due posticipi. Possiamo allora vedere quale sia il programma del giorno, che come sempre prende il via alle ore 15.00: avremo Brescia-Parma, Cremonese-Pro Vercelli, Foggia-Avellino, Frosinone-Pescara, Novara-Ascoli, Perugia-Cittadella, Salernitana-Carpi e Venezia-Bari. Alle 17:30 di domenica 4 febbraio il primo posticipo è Cesena-Ternana, mentre lunedì 5 febbraio alle ore 20:30 consueto Monday Night che questa volta è il derby ligure Entella-Spezia.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (24^ GIORNATA)

LA SITUAZIONE

Il campionato cadetto è come sempre di grande interesse e imprevedibilità: la lotta al vertice, oltre alle due squadre che hanno giocato ieri, coinvolge anche un Frosinone che continua a sognare la promozione diretta e se la vede con il Pescara di Zdenek Zeman che è sempre piuttosto ondivago nel suo rendimento. La Serie A diretta la sognano giustamente anche Parma e Cremonese: per loro sarebbe la seconda promozione consecutiva - la terza per i ducali - ma bisogna provare ad accorciare le distanze perchè la sensazione è che le prime tre della classe abbiano iniziato i veri preparativi per la fuga. Attenzione a Cittadella e Bari: entrambe hanno bisogno di tornare a vincere ma restano a contatto esattamente come Venezia e Carpi. Da questo punto di vista la partita del Penzo promette scintille, ma anche quella del Curi perchè il Perugia è in netta ripresa e si lancia verso la post season, sapendo che quella contro il Cittadella è una partita potenzialmente determinante. In coda faticano tutte: se non altro la Pro Vercelli ha vinto l’ultima partita abbandonando l’ultima posizione, mentre la Ternana non ce la fa a trovare il ritmo giusto e Entella, Cesena e Brescia hanno tutte perso peggiorando la loro situazione. Al Manuzzi si gioca una partita delicatissima, ma lo è anche quella dello Zaccheria perchè, se il Foggia dovesse vincere, anche l’Avellino sarebbe coinvolto totalmente nella lotta per non retrocedere. Così anche il Novara, che ha due punti in meno: imperativo battere l’Ascoli, in caso contrario potrebbero presto essere guai seri per la compagine piemontese.

L’ULTIMO ESONERO

Intanto la Ternana, che come abbiamo visto sarà impegnata domenica a Cesena, ha esonerato Sandro PochescI. fatale il 2-2 interno contro la Salernitana, con la squadra che ha pareggiato per due volte ma non è riuscita a fare il salto di qualità. Personaggio istrionico, Pochesci si era fatto notare con uno splendido campionato di Lega Pro alla guida del Fondi (da quest’anno la ex proprietà della squadra laziale è quella della Ternana) e, arrivato in cadetteria, aveva proposto un calcio spumeggiante accompagnato a conferenze stampa e dichiarazioni sopra le righe o comunque mai banali (dal modulo con sei attaccanti al panchinamento di Ibrahimovic nella sua squadra, fino alla Nazionale che si è fatta menare in Svezia ed è tornata a casa piangendo). Il rendimento della Ternana però non era dei migliori: squadra giovane e inesperta, ha vinto una sola volta nelle ultime 14 uscite e tre in tutto il campionato. Troppo poco: Ferruccio Mariani aveva sostituito Pochesci alla guida del Fondi - dove il romano era poi tornato - e ora ne prende il posto anche alla Ternana, dove era stato chiamato per guidare la Primavera. Ex centrocampista, ha giocato anche in Serie A con le maglie di Pisa e Avellino. L’avvicendamento alla Ternana è l’undicesimo avvicendamento sulle panchine di questa Serie B: solo la scorsa settimana Gianluca Grassadonia è tornato ad allenare la Pro Vercelli (Gianluca Atzori è durato tre partite), la stessa cosa è successa a Brescia con Roberto Boscaglia.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (24^ GIORNATA)

ore 15:00 Brescia-Parma

ore 15:00 Cremonese-Pro Vecelli

ore 15:00 Foggia-Avellino

ore 15:00 Frosinone-Pescara

ore 15:00 Novara-Ascoli

ore 15:00 Perugia-Cittadella

ore 15:00 Salernitana-Carpi

ore 15:00 Venezia-Bari

CLASSIFICA

Frosinone, Palermo 43

Empoli 40

Parma, Cremonese 36

Cittadella, Bari 35

Venezia, Carpi 32

Spezia, Pescara 31

Perugia, Salernitana 30

Avellino 29

Novara 27

Foggia 25

Entella, Cesena 24

Brescia 23

Ternana 22

Pro Vercelli 21

Ascoli 20

© Riproduzione Riservata.