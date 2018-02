Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone B (24^ giornata)

Risultati Serie C, classifica aggiornata e diretta gol live score: si gioca la 24^ giornata di campionato, sabato 3 febbraio va in scena il solo girone B con il Padova in fuga

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

La 24^ giornata del campionato di Serie C 2017-2018 oggi vedrà protagonista esclusivamente il girone B, che in questi mesi sta giocando al sabato. Come noto, con l’esclusione del Modena sono diventate 18 le squadre di questo gruppo, che ad ogni turno fa riposare ben due squadre: quella che avrebbe dovuto incontrare gli emiliani e quella che già in origine avrebbe dovuto riposare. Di conseguenza le partite del girone B sono solamente otto, delle quali sette si giocano oggi; si parte alle ore 14:30 con Gubbio-AlbinoLeffe, alle ore 16:30 avremo Bassano-Sudtirol, Feralpi Salò-Vicenza e Teramo-Pordenone; alle ore 18:30 si giocano Padova-Sambendettese e Reggiana-Renate, chiusura alle ore 20:30 con Fermana-Santarcangelo. Lunedì sera alle ore 20.45 il posticipo televisivo sarà Triestina-Mestre, mentre riposano Fano e Ravenna.

SERIE C, GIRONE B: LA CAPOLISTA

Concentriamo adesso la nostra attenzione sulla capolista Padova: innanzitutto un’annotazione sull’orario della partita contro la Sambenedettese, che avrebbe dovuto essere alle ore 16.30 ma è stata spostata alle 18.30. Il Padova però attira l’attenzione soprattutto per la fuga in atto, che potrebbe già risultare decisiva. Nella scorsa giornata i patavini hanno vinto il derby contro il Vicenza e hanno portato a ben otto punti il margine di vantaggio sulle inseguitrici, dal momento che il Renate riposava mentre la Feralpi Salò e la stessa Sambenedettese hanno pareggiato. Oggi dunque si disputa una partita che potrebbe essere davvero fondamentale: la Sambenedettese ha la chance di riaprire i giochi, ma in caso di sconfitta potrebbe ritrovarsi a -11 e quindi di fatto tagliata fuori dalla lotta per il primo posto. Quanto alle due lombarde, il turno è sulla carta più favorevole alla Feralpi Salò che giocherà in casa contro il Vicenza, mentre il Renate deve affrontare l’ostica trasferta sul campo della Reggiana: stasera di certo ne sapremo molto di più nella corsa all’unica promozione diretta.

LA CODA

Come sappiamo, quest’anno non sono previste retrocessioni dirette in Serie D: le ultime quattro della classe dovrebbero giocare i due spareggi per non retrocedere. L’esclusione del Modena ha però di fatto già decretato una retrocessione e quindi solamente le ultime due della classifica del girone si affronteranno nell’unico playout rimasto per il girone B. Il Fano sembra ormai condannato a giocarsi tutto nello spareggio, salvo rimonte nel finale della stagione regolare, mentre si annuncia una grande bagarre per evitare il penultimo posto, visto che da quota 22 punti (dove troviamo la coppia formata da Teramo e Santarcangelo) in su le distanze sono molto ridotte e di conseguenza lo spauracchio dei playout agita molte squadre. In questo momento ci sono solamente 5 punti fra la fine della zona playoff e i playout, dunque tutti sono in corsa per cercare di raggiungere i playoff ma anche evitare gli spareggi per non retrocedere. Garanzia di un campionato avvincente in un girone decisamente sfortunato.

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA GIRONE B

Ore 14:30

Gubbio-AlbinoLeffe

Ore 16:30

Bassano-Sudtirol

Feralpi Salò-Vicenza

Teramo-Pordenone

Ore 18:30

Padova-Sambendettese

Reggiana-Renate

Ore 20:30

Fermana-Santarcangelo

Lunedì, ore 20.45

Triestina-Mestre

Riposano: Fano e Ravenna

CLASSIFICA

Padova* 41

Sambenedettese*, Renate*, Feralpi Salò 33

Sudtirol* 31

Reggiana**, Albinoleffe, Bassano 29

Pordenone*, Mestre 27

Triestina*, Fermana 26

Vicenza* 24

Ravenna, Gubbio 23

Teramo*, Santarcangelo (-1) 22

Fano 16

(ogni * una partita in meno)

© Riproduzione Riservata.