Sagna al Benevento, ufficiale: ottavo colpo in questo calciomercato per i giallorossi. Il terzino ex Manchester City ed Arsenal, si trasferisce in giallorosso fino a giugno

Lo stadio del Benevento - LaPresse

Nuovo colpo di questo calciomercato di riparazione per il Benevento. La compagine giallorossa ha voluto innestare la rosa con diversi volti nuovi, e l’ultimo è di quelli ben noti. La società campana ha infatti ingaggiato il terzino Bacary Sagna, calciatore che l’ultima sua esperienza l’ha vissuta al Manchester City. Il 35enne giocatore ex nazionale francese, era fermo ai box da circa sei mesi, visto che, scaduto il contratto con i Citizens, è rimasto senza squadra, in attesa appunto di una proposta interessante. Proposta che è giunta dall’Italia proprio in queste ore, con il Benevento che ha voluto così scommettere sul transalpino per la propria corsia di destra. Sagna, che ha vissuto gran parte della sua carriera fra le fila dell’Arsenal, si era mantenuto in allenamento da solo in questi mesi, ed ora potrà dimostrare le proprie qualità in campo.

L’ABILE OPERAZIONE DI VIGORITO

Si tratta dell’ottavo colpo ufficiale del Benevento per questo calciomercato di riparazione di gennaio, con la squadra giallorossa che ha voluto sfruttare al pieno la sessione per provare nell’impresa, decisamente complicata, di rimanere in Serie A. Merito anche del presidente Vigorito, che ha deciso di mettere mano al portafoglio, convincendo appunto gli otto ingaggiati a sposare la causa beneventina. Tornando a Sagna, ecco il comunicato ufficiale diffuso dal Benevento: «Raggiunto l’accordo tra il Benevento Calcio e il calciatore Bacary Sagna. Ha firmato un contratto che lo lega al club giallorosso fino al prossimo 30 giugno. L’intensa prevede l’opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2019». Sagna non sarà ovviamente in campo per la sfida di domani contro il Napoli, ma si aggregherà ai suoi nuovi compagni solo a partire dalla prossima settimana.

