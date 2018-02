Salernitana-Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana Carpi info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Arechi"

Salernitana, uno scorcio dello stadio "Arechi" (LaPresse)

Salernitana-Carpi sarà diretta dall'arbitro Illuzzi; uno dei match più interessanti nel programma di gare che propone l’odierno turno di Serie B (ventiquattresima giornata, terza di ritorno), si giocherà alle ore 15 presso lo stadio “Arechi” di Salerno. Nella sfida che andrà in scena questo pomeriggio, infatti, si affrontano due squadre che in estate erano partite con ben altre ambiziosi e che al momento si trovano in quell’anonimo limbo che è la zona di metà classifica, con un margine di sicurezza sulle “sabbie mobili” ma anche distanti ancora dalla agognata zona-playoff.

Le squadre allenate rispettivamente da Stefano Colantuono e Antonio Calabro sono separate tra di loro da soli due punti, anche se sono quattro le posizioni di distacco in classifica che i romagnoli vantano rispetto ai campani. La Salernitana, infatti, occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica, a quota 30, e con questa gara potrebbe sferrare un decisivo attacco proprio ai biancorossi, superandoli in caso di vittoria. Dal canto suo, il Carpi è invece nono a 32 punti e cerca disperatamente i tre punti per non perdere ulteriormente contatto dalle formazioni che invece sgomitato per accaparrarsi un posto nei suddetti playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Carpi verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 8, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Arechi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Ruolino di marcia leggermente differente tra Salernitana e Carpi in vista della sfida che oggi le vedrà protagoniste allo stadio “Arechi”: i granata campani, infatti, vengono da un deludente 2-2 maturato sul campo della Ternana, mentre in precedenza avevano vinto per 3-2 contro il Venezia davanti al pubblico amico; l’ultimo KO dei ragazzi di Colantuono invece risale al 28 dicembre, quando è arrivato un pesante 3-0 in quel di Palermo. La formazione di Calabro, invece, nello scorso turno ha battuto 2-1 in casa lo Spezia, vendicando il KO subito solo sette giorni prima sul terreno di gioco del Novara: per i biancorossi, comunque, di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti cinque uscite.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CARPI

Come affronteranno i “mister” di Salernitana e Carpi il match di questo sabato? Per quanto riguarda i padroni di casa, è probabile che Colantuono schieri nuovamente i suoi con un 3-4-1-2 che prevede il trequartista: in porta ci sarà infatti Radunovic, protetto dal pacchetto a tre composto da Casasola, Schiavi e Vitale. In mezzo al campo, Pucino e Zito sprinteranno sulle corsie esterne, mentre in regia ecco Minala e Signorelli; infine, in avanti, Rossi farà coppia con Palombi, innescata da Sprocati.

Gli ospiti, invece, scenderanno in campo col 4-4-2 tanto caro a Calabro: tra i pali giocherà Colombi, davanti al quale sarà schierata una difesa a quattro con Pasciuti, Ligi, Poli e Pachonik, mentre a centrocampo, da destra a sinistra, ci saranno Belloni, Verna, Sabbione e Calapai. Il tandem offensivo vedrà infine Mbakobu accanto a Melchiorri.

LA CHIAVE TATTICA

Gara a scacchi quella che è in programma tra Salernitana e Carpi: se da una parte infatti, quella vecchia volpe di Colantuono punterà su un modulo offensivo e l’impiego di un fantasista, la risposta di Calabro non derogherà comunque da un 4-4-2 in cui sarà importante la spinta sulle fasce della catena cinetica di destra e sinistra per innescare il duo Mbakogu-Melchiorri (appena arrivato dal Cagliari).

QUOTE E PRONOSTICO

Sul fronte delle previsioni dei bookmakers, vediamo quali sono i pronostici delle principali agenzie di betting in vista di Salernitana-Carpi: i favori della vigilia sono leggermente rivolti ai padroni di casa (Matchpoint quota a 2.20 la loro vittoria), mentre un’eventuale affermazione degli emiliani verrebbe pagata a 2.80 da Intralot; chi volesse puntare invece sul pareggio può prendere in considerazione la proposta di Better che dà a 3.15 il segno “X”. Infine, per chi ama scommettere su Under e Over, si può giocare la quota di 1.60 di Snai per una gara con meno di tre gol, laddove Unibet dà a 2.40 invece l’Over.

