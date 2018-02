Sampdoria Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sampdoria Torino, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Sampdoria Torino, partita che sarà diretta dall’arbitro Rocchi, inaugura il programma della 23^ giornata di Serie A 2017-2018: a Marassi si gioca alle ore 18:00 di sabato 3 febbraio. L’anticipo del turno ci pone davanti una bella sfida, che vale posizioni utili per l’Europa; la Sampdoria è attualmente una delle squadre che il prossimo anno giocherebbero le coppe, forte di un sesto posto che ha costruito soprattutto con un grande avvio di stagione ma che ha poi saputo confermare tenendo botta, superando un periodo di crisi e confermando risultati importanti anche dopo Natale. Il Torino però è in ripresa: cambiato l’allenatore, ha centrato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate - anche favorito dal calendario - e continua a inseguire posizioni migliori. In questa giornata entra con 32 punti, vale a dire cinque lunghezze da recuperare alla Sampdoria: significa che una vittoria esterna rimetterebbe in discussione tutta la corsa al sesto posto, favorendo sulla carta altre squadre che gravitano in questa zona della classifica e che potrebbero approfittarne. La partita è anche una sorta di “revival”: negli anni Ottanta e Novanta, sia pure a fasi alterne, Sampdoria e Torino erano ai vertici del calcio italiano e, in particolare nella stagione 1984-1985, sono state tra le più credibili inseguitrici del Verona campione d’Italia a sorpresa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Torino sarà un’esclusiva riservata in diretta tv ai soli abbonati alla televisione satellitare: sul bouquet Sky la visione della sfida di Marassi è disponibile su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 411951). In assenza di un televisore sarà possibile seguire la gara di Serie A anche in diretta streaming video, con il servizio fornito dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e si può scaricare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Si temeva un “effetto Roma” in casa della Sampdoria, e invece i blucerchiati hanno superato in maniera brillante le due sfide ravvicinate: senza il gol di Edin Dzeko a ridosso del 90’ sarebbero addirittura arrivati 6 punti, in ogni caso la Sampdoria ha ottenuto un pareggio e una vittoria all’Olimpico e questo ha permesso di tenere a distanza un Milan che, in netta ripresa, minaccia di avanzare la sua candidatura per il sesto posto. Il segreto di Marco Giampaolo continua a essere il rendimento casalingo: giocare a Marassi è difficile per chiunque, tanto che su questo campo è caduta anche la Juventus. Adesso bisogna continuare su questo passo: l’euforia per un campionato che potrebbe riguardare anche la zona Champions League - ancora piuttosto lontana - va tenuta nel cassetto per tirar fuori invece costanza nel rendimento e intensità.

Oggi al Ferraris arriva un grande ex: a Genova Walter Mazzarri ha raggiunto una finale di Coppa Italia e la qualificazione in Coppa Uefa, ed è stato importante nella costruzione di quella squadra che nel campionato seguente avrebbe centrato quarto posto e Champions League. Oggi il livornese allena il Torino: con Sinisa Mihajlovic i granata non sapevano più vincere, ora sono tornati a farlo anche se sull’ottimo rendimento del nuovo allenatore ha sicuramente inciso un calendario malleabile. Questa contro la Sampdoria è la prima sfida di un certo peso: sarà interessante scoprire se i granata lo supereranno, arrivando davvero a lottare per la qualificazione in Europa.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO

Potrebbero farcela Strinic e Quagliarella: l’attaccante, 16 gol in campionato, è un grande ex e tiene particolarmente a questa partita ma le sue condizioni saranno da valutare fino all’ultimo così come quelle del terzino croato. Caprari e Murru sono i giocatori chiamati a fare le veci dei due titolari, ma per il resto la squadra di Marco Giampaolo non dovrebbe essere modificata rispetto alle ultime uscite: Duvan Zapata sarà la prima punta con Gaston Ramirez da trequartista, a centrocampo l’infortunio di Praet ha aperto le porte della formazione a Edgar Barreto che agirà al fianco di Torreira, con Linetty dall’altra parte. Silvestre comanda la difesa con Gianmarco Ferrari che completa la coppia centrale; a destra c’è Bereszynski, in porta Viviano assoluto protagonista nel ritorno contro la Roma.

Il dubbio di Mazzarri riguarda Belotti: il Gallo per il momento è stato il grande sacrificato in nome di un atteggiamento più prudente, se sarà titolare Niang scalerà sull’esterno mentre in caso contrario il francese andrà in mezzo con l’inserimento di Berenguer. A destra Iago Falque è sicuro del posto; Obi favorito su Acquah per la mediana, che prevede anche Rincon in posizione di frangiflutti centrale e Baselli come mezzala di qualità. In difesa, davanti a Sirigu, Ansaldi potrebbe essere schierato come terzino sinistro; De Silvestri sull’altra corsia, in mezzo dovrebbe essere Burdisso a fare coppia con N’Koulou.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha stilato il pronostico per questa partita di Serie A attraverso le sue quote, a Marassi regna un equilibrio poco atteso: c’è una squadra favorita ed è la Sampdoria, ma i blucerchiati non sono troppo in vantaggio rispetto a un Torino che, almeno sulla carta, si difende eccome. Andiamo a vedere nello specifico: la quota per il segno 1 che accompagna la vittoria della Sampdoria vale 2,40 contro il 2,85 quotato sul segno 2, identificativo di un successo granata. Distanza davvero minima, nonostante i doriani facciano benissimo in casa e siano avanti in classifica; il segno X allora è quello che porterebbe in dote la vincita più alta, scommettendo sul pareggio nella partita dello stadio Luigi Ferraris il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

